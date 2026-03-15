"Ладья" разгромила "Спутник" — 10:4

В воскресенье, 15 марта, в очередном матче "Ладья" в гостях обыграла "Спутник", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Хозяева открыли счет уже на второй минуте, но через пять секунд Матвей Тофт, оформивший в этом матче хет-трик, восстановил равновесие. На четвертой минуте Артемий Егоров (автор еще одного хет-трика у волжан) вывел тольяттинцев вперед. В оставшееся время тольяттинцы планомерно наращивали свое преимущество и довели встречу до убедительной победы — 10:4.

Остальные шайбы в составе волжан забросили Владислав Гурьев (две), Михаил Ворфоломеев и Петр Саранов.

Впереди у волжан две заключительные встречи в Новосибирске против "Сибирских Снайперов".