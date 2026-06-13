Авито: 8 из 10 жителей Самары ссорились из-за ремонта

Аналитики Авито узнали у жителей Самары, собираются ли они делать ремонт в ближайшее время, что хотят изменить в своем жилье и как они принимают такие решения в своей семье. Выяснилось, что чаще всего ремонтные вопросы решают совместно, но 8 из 10 все равно время от времени ссорились по этой причине.
Когда и какой ремонт будут делать
Большинство жителей Самары (64%) планируют в скором времени заняться ремонтом или уже делают его. Из них 23% сейчас в процессе ремонтных работ, 15% хотят начать их в ближайшие полгода, а 26% — в течение трех лет. В основном такие планы у опрошенных 35-44 лет (65%).
Делать чаще всего собираются косметический ремонт (46%). Еще 19% ждут капитальный ремонт вторичного жилья. 15% хотят немного обновить интерьер, но обойтись без больших строительных работ, а 9% будут с нуля обустраивать квартиру в новостройке. Еще 6% признались, что будут переделывать неудачный ремонт. А 5% займутся строительными работами для перепродажи жилья или сдачи его в аренду. В основном это молодежь 18-24 лет (8%).
Что купят и сколько потратят
Для всех этих изменений чаще всего покупают краску (49%), строительные смеси (44%), плитку или ламинат (44%), розетки и выключатели (43%), а также сантехнику (43%). Зумеры в основном планируют взяться за системы хранения (32%), мягкую мебель (31%), декор (29%) и бытовую технику (27%).
Потратить на ремонт опрошенные планируют в среднем 280 000 рублей. Однако 47% хотели бы уложиться в 100 000. 17% закладывают от 100 000 до 300 000 рублей, 17% — от 300 000 до 500 000 рублей. Еще 15% готовы потратить от 500 000 до 1 млн рублей, а 4% — больше этих сумм.
Как принимают решения
Организацией ремонта, выбором стройматериалов и решением прочих вопросов члены семьи обычно занимаются совместно (40%). Но в 25% семей это делают мужчины, а в 20% — женщины. Еще 13% помогают родственники — чаще так отвечали молодые люди 18-24 лет (25%). Они же чаще обращаются к специалистам — строителям и дизайнерам (4%).
При этом 8 из 10 респондентов признались, что у них возникали споры из-за ремонта. Но лишь у 17% это происходило часто — в основном опрошенные ссорились по этой причине время от времени (44%) или совсем редко (21%). Чаще всего споры происходили из-за стиля интерьера (30%), а также из-за выбора цвета стен или плитки (28%). А у 17% зумеров — по причине желания воплотить идеи из Pinterest.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги