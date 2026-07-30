Жители Безымянки, чьи дома попали в проект КРТ, пожаловались на условия расселения

Во вторник, 28 июля, член общественного совета при городской думе Самары Елена Харченко встретилась с жильцами домов по пр. Кирова и ул. Краснодонской. Их дома вошли в территорию комплексного развития территории и пойдут под снос. Жители опасаются, что их права при этом будут нарушены.

Участники встречи пересказывали истории о переселении в дома худшего качества, в отдаленных районах, или о выплатах за жилье по неадекватно низким расценкам. Люди боятся перемен, поскольку не уверены в справедливом решении как со стороны застройщика, так и со стороны властей.

Так, Надежда С. поделилась своей историей о том, как ей за трехкомнатную квартиру предложили цену, которой едва хватит на "однушку". А одна из семей выехала из дома, признанного аварийным, и оказалась в таком же двухэтажном бараке, но в другом районе — на 116-м км.

Жильцы на встрече также пожаловались, что в их квартале перестали убирать придомовую территорию, поскольку дома объявлены под снос. Однако коммунальные платежи приходят без вычетов за не оказанные услуги.

фото предоставлено Еленой Харченко

В законодательстве о КРТ, по мнению юристов, существуют лазейки для недобросовестных исполнителей. Елена Харченко задалась целью собрать базу данных о конкретных случаях применения норм и зафиксировать их для составления обращения в законодательные органы. Кроме того, для защиты прав жильцов требуется квалифицированная юридическая помощь уже сейчас.

Напомним, проект КРТ на данной территории реализует тюменская ГК "Паритет Девелопмент".