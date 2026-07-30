Жители Безымянки, чьи дома попали в проект КРТ, пожаловались на условия расселения

Во вторник, 28 июля, член общественного совета при городской думе Самары Елена Харченко встретилась с жильцами домов по пр. Кирова и ул. Краснодонской. Их дома вошли в территорию комплексного развития территории и пойдут под снос. Жители опасаются, что их права при этом будут нарушены.
Участники встречи пересказывали истории о переселении в дома худшего качества, в отдаленных районах, или о выплатах за жилье по неадекватно низким расценкам. Люди боятся перемен, поскольку не уверены в справедливом решении как со стороны застройщика, так и со стороны властей.
Так, Надежда С. поделилась своей историей о том, как ей за трехкомнатную квартиру предложили цену, которой едва хватит на "однушку". А одна из семей выехала из дома, признанного аварийным, и оказалась в таком же двухэтажном бараке, но в другом районе — на 116-м км.
Жильцы на встрече также пожаловались, что в их квартале перестали убирать придомовую территорию, поскольку дома объявлены под снос. Однако коммунальные платежи приходят без вычетов за не оказанные услуги.
В законодательстве о КРТ, по мнению юристов, существуют лазейки для недобросовестных исполнителей. Елена Харченко задалась целью собрать базу данных о конкретных случаях применения норм и зафиксировать их для составления обращения в законодательные органы. Кроме того, для защиты прав жильцов требуется квалифицированная юридическая помощь уже сейчас.
Напомним, проект КРТ на данной территории реализует тюменская ГК "Паритет Девелопмент".
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!