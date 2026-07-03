Попавшие под снос: самарские застройщики рассказали, как расселяют жителей в рамках КРТ

Вопрос расселения жителей старых домов — один из самых острых при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Самаре. Как организован процесс и каким образом выстраивается диалог с гражданами, представители органов власти и инвесторы рассказали в рамках пресс-тура, организованного региональным министерством градостроительной политики.

Программу КРТ в Самаре запустили в 2022 году. Суть довольно проста. На аукционы выставляются кварталы со старыми домами. Победивший застройщик берет на себя обязательства по расселению жителей и сносу зданий, а взамен получает возможность построить на освобожденной территории новые многоэтажки, но с условием обустройства социальной инфраструктуры (школ, детских садов и т. п.). На данный момент в Самаре реализуют один проект КРТ. Еще несколько площадок готовят к застройке.

Комплексное развитие территорий в Самаре: где и когда стартуют новые стройки Программа комплексного развития территорий (КРТ) открывает возможности для реновации существующих кварталов и микрорайонов Самары. Однако ее реализация продвигается весьма сдержанными темпами. Почему застройщиков и жителей пугает КРТ? Как найти баланс между интересами всех сторон процесса? На каких площадках скоро стартуют стройки? Об этом Волга Ньюс рассказала первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"Подход к КРТ перезапустили в рамках градостроительной реформы, запущенной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Главная цель — обеспечение комфортной, безопасной среды для наших граждан и обновление инфраструктуры", — отметила заместитель главы минграда Наталья Райская.

По ее словам, один из важнейших вопросов — организация переезда жителей домов, попавших под КРТ, в новые квартиры. Своими кейсами поделились застройщики, получившие площадки под развитие.

Заместитель председателя правления по стратегическому развитию ГК "Паритет Девелопмент" (реализует КРТ напротив ТРК "Вива Лэнд") Ботагоз Кинжалинова рассказала о расселении домов № 33 и 35 по улице Краснодонской 1941 года постройки. По ее словам, большей части жильцов купили новые квартиры. Одна семья переехала в соседнюю 9-этажку, другая — в Кировский район (с переносом ипотеки на прежних условиях, таковы требования ЖК РФ).

"80-летней бабушке — участнице Афганской войны, купили квартиру в Железнодорожном районе. Регистрацию перехода права проводили в электронном виде, так как второй собственник живет на территории другого государства", — пояснила спикер.

Еще одной семье — брату и сестре — выплатили денежную компенсацию, согласно занимаемым долям. Полученные средства женщина использовала для покупки квартиры на улице Авроры.

"Компенсация рассчитывается по рыночной стоимости, но с каждым жильцом переговоры ведем в индивидуальном порядке. Что касается квартир, собственником которых является администрация Самары, то варианты расселения согласовываем с нанимателями, чтобы переезд и дальнейшее проживания для них были комфортными. Таковы рекомендации органов власти", — сообщила Ботагоз Кинжалинова.

Директор и один из владельцев ООО "ВИРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (реализует КРТ в районе телецентра) Рамиль Халиуллов отметил, что законодательство исключает злоупотребление как со стороны инвестора, так и со стороны жителей, но есть и экономические аспект этого процесса:

"В народе принято считать, что девелоперы относятся к расселению абы как, хотят переселить людей непонятно куда. На самом деле это не так. Расселение влияет на темпы реализации проекта. А если темпы хорошие и соразмерные продажи по этапности, то у тебя хороший проект. Поэтому мы делали акцент на выстраивание доверительных отношений с жителями. Им было важно остаться в Октябрьском районе, а если и переезжать, то в близлежащие".

При этом, по словам застройщика, процесс расселения сопряжен с погружением в проблемы с жителями:

"Кто-то разводится, кто-то делит имущество, у кого-то ипотека, долги, кредиты. Вот, допустим, пример. У человека обеспечительные меры на квартире. Что это значит? Ну, человек там кому-то должен, наложили арест. Законодательство позволяет делать обмен с переносом этого обременения на новое жильё, что исключает торможение процесса. Другой пример — муж с женой делят имущество. Здесь никаких способов выстроить процесс нет. Поэтому мы выступаем как семейный психолог: общаемся с ними, чтобы одна из сторон дала согласие на отчуждение имущества. Бывают трагичные случаи, когда человек пропал без вести, и наследники не могут начать процедуру вступления в права. Поэтому процесс расселения — сложный, и важно выстраивать диалог с жителями".

Директор ООО "СК Империя" Александр Попов сообщил, что для реализации РЗТ у Безымянского рынка планируется револьверное расселение:

"Всегда есть момент оседлости. Люди привыкли жить в этом месте, и не все готовы переезжать. Поэтому мы сейчас очень внимательно рассматриваем вопрос револьверного расселения после реализации первого этапа. То есть в новый дом будем переселять граждан, чье жилье попадает под снос для реализации 2-3 этапов, а в дома, построенные в рамках 2-3 этапов, — тех, кого расселяют в рамках 4-6 этапов".

Добавим, что минград совместно с губдумой прорабатывает поправки в Жилищный кодекс РФ. Они в том числе направлены на увеличение компенсаций и регулирование вопросов расселения. Почитайте подробности.