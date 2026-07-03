Попавшие под снос: самарские застройщики рассказали, как расселяют жителей в рамках КРТ

Вопрос расселения жителей старых домов — один из самых острых при реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Самаре. Как организован процесс и каким образом выстраивается диалог с гражданами, представители органов власти и инвесторы рассказали в рамках пресс-тура, организованного региональным министерством градостроительной политики.
Программу КРТ в Самаре запустили в 2022 году. Суть довольно проста. На аукционы выставляются кварталы со старыми домами. Победивший застройщик берет на себя обязательства по расселению жителей и сносу зданий, а взамен получает возможность построить на освобожденной территории новые многоэтажки, но с условием обустройства социальной инфраструктуры (школ, детских садов и т. п.). На данный момент в Самаре реализуют один проект КРТ. Еще несколько площадок готовят к застройке.
"Подход к КРТ перезапустили в рамках градостроительной реформы, запущенной по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева. Главная цель — обеспечение комфортной, безопасной среды для наших граждан и обновление инфраструктуры", — отметила заместитель главы минграда Наталья Райская.
По ее словам, один из важнейших вопросов — организация переезда жителей домов, попавших под КРТ, в новые квартиры. Своими кейсами поделились застройщики, получившие площадки под развитие.
Заместитель председателя правления по стратегическому развитию ГК "Паритет Девелопмент" (реализует КРТ напротив ТРК "Вива Лэнд") Ботагоз Кинжалинова рассказала о расселении домов № 33 и 35 по улице Краснодонской 1941 года постройки. По ее словам, большей части жильцов купили новые квартиры. Одна семья переехала в соседнюю 9-этажку, другая — в Кировский район (с переносом ипотеки на прежних условиях, таковы требования ЖК РФ).
"80-летней бабушке — участнице Афганской войны, купили квартиру в Железнодорожном районе. Регистрацию перехода права проводили в электронном виде, так как второй собственник живет на территории другого государства", — пояснила спикер.
Еще одной семье — брату и сестре — выплатили денежную компенсацию, согласно занимаемым долям. Полученные средства женщина использовала для покупки квартиры на улице Авроры.
"Компенсация рассчитывается по рыночной стоимости, но с каждым жильцом переговоры ведем в индивидуальном порядке. Что касается квартир, собственником которых является администрация Самары, то варианты расселения согласовываем с нанимателями, чтобы переезд и дальнейшее проживания для них были комфортными. Таковы рекомендации органов власти", — сообщила Ботагоз Кинжалинова.
Директор и один из владельцев ООО "ВИРА-ДЕВЕЛОПМЕНТ" (реализует КРТ в районе телецентра) Рамиль Халиуллов отметил, что законодательство исключает злоупотребление как со стороны инвестора, так и со стороны жителей, но есть и экономические аспект этого процесса:
"В народе принято считать, что девелоперы относятся к расселению абы как, хотят переселить людей непонятно куда. На самом деле это не так. Расселение влияет на темпы реализации проекта. А если темпы хорошие и соразмерные продажи по этапности, то у тебя хороший проект. Поэтому мы делали акцент на выстраивание доверительных отношений с жителями. Им было важно остаться в Октябрьском районе, а если и переезжать, то в близлежащие".
При этом, по словам застройщика, процесс расселения сопряжен с погружением в проблемы с жителями:
"Кто-то разводится, кто-то делит имущество, у кого-то ипотека, долги, кредиты. Вот, допустим, пример. У человека обеспечительные меры на квартире. Что это значит? Ну, человек там кому-то должен, наложили арест. Законодательство позволяет делать обмен с переносом этого обременения на новое жильё, что исключает торможение процесса. Другой пример — муж с женой делят имущество. Здесь никаких способов выстроить процесс нет. Поэтому мы выступаем как семейный психолог: общаемся с ними, чтобы одна из сторон дала согласие на отчуждение имущества. Бывают трагичные случаи, когда человек пропал без вести, и наследники не могут начать процедуру вступления в права. Поэтому процесс расселения — сложный, и важно выстраивать диалог с жителями".
Директор ООО "СК Империя" Александр Попов сообщил, что для реализации РЗТ у Безымянского рынка планируется револьверное расселение:
"Всегда есть момент оседлости. Люди привыкли жить в этом месте, и не все готовы переезжать. Поэтому мы сейчас очень внимательно рассматриваем вопрос револьверного расселения после реализации первого этапа. То есть в новый дом будем переселять граждан, чье жилье попадает под снос для реализации 2-3 этапов, а в дома, построенные в рамках 2-3 этапов, — тех, кого расселяют в рамках 4-6 этапов".
Добавим, что минград совместно с губдумой прорабатывает поправки в Жилищный кодекс РФ. Они в том числе направлены на увеличение компенсаций и регулирование вопросов расселения. Почитайте подробности.
Последние комментарии
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Эх, какие были тихие зеленые места... Ну, не без недостатков конечно))
Миллион квадратов в год надо строить в городе. А по хорошему один квадрат на одного жителя. Всё, что меньше - плохая работа!