Появилась карта застройки микрорайона на проспекте Кирова

В Самаре стартовали общественные обсуждения проекта планировки кварталов в районе пересечения проспекта Кирова и улицы Победы, напротив торгово-развлекательного комплекса "Вива Лэнд". Там планируется построить микрорайон почти на 5000 жителей.

Застройщиком площадки выступает тюменское ООО "Технический заказчик "Паритет". Компания заключила с мэрией Самары соглашение о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Вольской, Победы, Краснодонской, Свободы, переулка Юрия Павлова и проспекта Кирова площадью 16,4 га.

На этой территории расположены старые двухэтажные дома. Застройщик должен их расселить и снести. График уже составлен. Правда, предшествовало тому судебное разбирательство, которое инициировали жители, недовольные предложенной компенсацией.

После освобождения площадки "Паритет" получит возможность построить там жилые дома высотой не более чем 97,5 метра. Однако необходимо согласовать с властями проект планировки и межевания территории.

Первая попытка провалилась. Жители остались недовольны недостатком информации и проведением общественных обсуждений в новогодние праздники. Также поступили замечания относительно высотности застройки и увеличения нагрузки на проспект Кирова, где уже сейчас часто возникают пробки. К тому же жители одного из домов решили выйти из зоны КРТ. В итоге проект отправили на доработку.

Жителей просят оценить обновленную документацию. На этот раз застройщик представил больше материалов, в том числе по высотности застройки. Посмотрите карту.

Фиолетовым обозначены зоны строительства домов высотой в девять этажей и более. Они располагаются в границах переулка Юрия Павлова, улиц Свободы, Краснодонской, Вольской и проспекта Кирова. А вот застройка в районе пресечения Кирова и улицы Победы будет среднеэтажной (обозначена розовым). Это обусловлено соседством с домами авиационного завода (№№ 104 и 106 по улице Победы) и ДК на площади Кирова. Они являются объектами культурного наследия регионального значения, что накладывает ограничения на застройку вокруг них.

Количество домов в документах не указано, только площадь застройки - 315,2 тысячи кв. метров и число квартир - 3554 (181,24 тысячи кв. метров). Население будущего микрорайона оценивают в 4683 человека.

Парковки будут делать по коэффициенту (одно машиноместо на каждые 80 кв. метров общей площади квартир), всего 2265 мест. Предусмотрено строительство плоскостных автомобильных стоянок и подземных паркингов.

Что касается социальной инфраструктуры - большой участок выделен под школу на 900 мест (границы обозначены оранжевым цветом). Он расположен в границах улиц Свободы, Краснодонской, Победы и проспекта Кирова. В задачи застройщика входит проектирование объекта, а возводить здание будут уже городские власти.

А вот детский сад на 240 мест должен построить "Паритет" - до 2-го квартала 2030 года. Для этого выбрали участок на Краснодонской, напротив здания администрации Промышленного района. Также планируется размещение встроенного помещения участкового пункта полиции, предприятий обслуживания, организаций дополнительного образования детей (на 211 мест), благоустройство и озеленение.

Первые дома "Паритет" планирует построить до второго квартала 2028 года. Очередность отображена на схеме.

Фото: мэрия Самары

Экспозиция проекта также работает в депстрое (на улице Галактионовской, 132). Жители могут оставить свои отзывы до 2 июня очно в журнале слушаний или онлайн, на сайте мэрии Самары.