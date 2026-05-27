В Сызрани будут судить 70-летнего злостного нарушителя ПДД

В Сызрани в суд направлено уголовное дело в отношении 70-летнего злостного нарушителя ПДД РФ, задержанного за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Согласно материалам дела, 8 марта сотрудники ДПС работали на месте ДТП на ул. Лазо в Сызрани. Во время административной процедуры инспекторы убедились, что медицинская помощь участникам не требуется. Но полицейские обратили внимание на резкий запах алкоголя и нарушение речи у одного из водителей.
В доверительной беседе пожилой сызранец признался, что накануне употреблял алкоголь со своей знакомой, отмечая праздник. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медосвидетельствование, на что он ответил отказом. Задержанного доставили в отдел полиции, а автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Во время проверки выяснилось, что в 2023 г. уже задержанный привлекался к ответственности за управление в пьяном виде. Правонарушитель оплатил штраф, сдал повторный экзамен в ГАИ и пять месяцев назад получил водительское удостоверение.
"Соответствующих выводов нарушитель правил дорожной безопасности не сделал и вновь сел за руль автомобиля, принадлежащего его дочери, будучи пьяным; проигнорировал требование знака "Уступи дорогу" и стал виновником ДТП", — отмечается в сообщении.
В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
