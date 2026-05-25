Жительница Жигулевска разоблачила троих мошенников, пытавшихся похитить у нее 7 млн рублей

В Жигулевский городской суд поступило уголовное дело в отношении троих обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Они пытались завладеть 7 млн руб. жительницы Жигулевска под предлогом их сохранения.

По данным следствия, в октябре 2025 г. обвиняемые, должны были забрать денежные средства у потерпевшей. Ее предварительно обработали по телефону, представившись якобы сотрудниками ФСБ России и убедив, что от ее имени осуществлялись денежные переводы. Для сохранения денег она должна была передать их наличными для "декларирования".

Как сообщает суд, потерпевшая намеревалась последовать инструкции мошенников, однако своевременно обратилась в полицию.