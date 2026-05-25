Жительница Жигулевска разоблачила троих мошенников, пытавшихся похитить у нее 7 млн рублей

В Жигулевский городской суд поступило уголовное дело в отношении троих обвиняемых в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Они пытались завладеть 7 млн руб. жительницы Жигулевска под предлогом их сохранения.
По данным следствия, в октябре 2025 г. обвиняемые, должны были забрать денежные средства у потерпевшей. Ее предварительно обработали по телефону, представившись якобы сотрудниками ФСБ России и убедив, что от ее имени осуществлялись денежные переводы. Для сохранения денег она должна была передать их наличными для "декларирования".
Как сообщает суд, потерпевшая намеревалась последовать инструкции мошенников, однако своевременно обратилась в полицию.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???