Суд изъял у частника земли на берегу Волги в Самарской области

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение водного и земельного законодательства в Волжском районе Самарской области, сообщило надзорное ведомство.

По иску прокуратуры суд аннулировал право частной собственности гражданина на часть земельного участка, поставленного на кадастровый учет, которая незаконно включала земли водного фонда.

Более 950 кв. м береговой полосы и акватории Волги вернулось государству.

Исполнение решения будет проконтролировано надзорным ведомством.