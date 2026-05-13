Суд изъял у частника земли на берегу Волги в Самарской области

Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушение водного и земельного законодательства в Волжском районе Самарской области, сообщило надзорное ведомство.
По иску прокуратуры суд аннулировал право частной собственности гражданина на часть земельного участка, поставленного на кадастровый учет, которая незаконно включала земли водного фонда.
Более 950 кв. м береговой полосы и акватории Волги вернулось государству.
Исполнение решения будет проконтролировано надзорным ведомством.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???