Фигурант "туристической аферы" на 87 млн Костромитин пытается выйти на волю

Самарский областной суд рассмотрит жалобу директора ООО "Яхтенный клуб "Ширяево".

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено 1 апреля этого года. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили.

"По версии следствия, в период с декабря 2023 г. по настоящее время неустановленные лица из числа сотрудников министерства туризма Самарской области, а также представители коммерческих организаций, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 87 209 302 рубля", — рассказывали в суде.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца 30 суток. По данным "Волга Ньюс", арестован Артем Костромитин.

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" зарегистрировано в июле 2022 г. в Самаре. Оно аффилировано с Сергеем Фофановым, бывшим гендиректором ЗАО "Нефтефлот".

Яхтенный клуб заявлял о планах постройки на месте лодочной станции в Ширяево многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивалась в 156,8 млн рублей. Комплекс должен был включать в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей компании были предоставлены два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров.

Судя по картотекам судов, сам Костромитин не согласен с обвинением. Самарский областной суд должен рассмотреть поданную жалобу на арест.