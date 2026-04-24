Фигурант "туристической аферы" на 87 млн Костромитин пытается выйти на волю

Самарский областной суд рассмотрит жалобу директора ООО "Яхтенный клуб "Ширяево".
Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено 1 апреля этого года. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили.
"По версии следствия, в период с декабря 2023 г. по настоящее время неустановленные лица из числа сотрудников министерства туризма Самарской области, а также представители коммерческих организаций, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 87 209 302 рубля", — рассказывали в суде.
Подозреваемого заключили под стражу на два месяца 30 суток. По данным "Волга Ньюс", арестован Артем Костромитин.
ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" зарегистрировано в июле 2022 г. в Самаре. Оно аффилировано с Сергеем Фофановым, бывшим гендиректором ЗАО "Нефтефлот".
Яхтенный клуб заявлял о планах постройки на месте лодочной станции в Ширяево многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивалась в 156,8 млн рублей. Комплекс должен был включать в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей компании были предоставлены два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров.
Судя по картотекам судов, сам Костромитин не согласен с обвинением. Самарский областной суд должен рассмотреть поданную жалобу на арест.
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???