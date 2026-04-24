Фигурант "туристической аферы" на 87 млн Костромитин пытается выйти на волю Суд направит в Минстрой РФ запрос по делу "Правительственной ОПГ" В Самаре начался суд над двумя "подпольными банкирами" Вынесен приговор о скандальном конфликте у бара "Руки вверх" Страховой агент присвоила денежные средства клиентов на полмиллиона рублей

Фигурант "туристической аферы" на 87 млн Костромитин пытается выйти на волю

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд рассмотрит жалобу директора ООО "Яхтенный клуб "Ширяево".

Мужчину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено 1 апреля этого года. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили.

"По версии следствия, в период с декабря 2023 г. по настоящее время неустановленные лица из числа сотрудников министерства туризма Самарской области, а также представители коммерческих организаций, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 87 209 302 рубля", — рассказывали в суде.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца 30 суток. По данным "Волга Ньюс", арестован Артем Костромитин.

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" зарегистрировано в июле 2022 г. в Самаре. Оно аффилировано с Сергеем Фофановым, бывшим гендиректором ЗАО "Нефтефлот".

Яхтенный клуб заявлял о планах постройки на месте лодочной станции в Ширяево многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивалась в 156,8 млн рублей. Комплекс должен был включать в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей компании были предоставлены два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров.

Судя по картотекам судов, сам Костромитин не согласен с обвинением. Самарский областной суд должен рассмотреть поданную жалобу на арест.

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

