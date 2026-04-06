Адвокат из Самарской области обвиняется в хищении более 3,5 млн рублей через лже-инвалидность Директора яхт-клуба Костромитина арестовали из-за аферы на 87 млн Сельскую жительницу будут судить за убийство знакомой во время застолья Житель Сергиевского района пойдет под суд за поджог автомобиля из мести В Самарской области задержали мигранта, причастного к финансированию террористов

Директора яхт-клуба Костромитина арестовали из-за аферы на 87 млн

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре арестовали директора ООО "Яхтенный клуб "Ширяево". Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области, уголовное дело по факту бюджетных средств в особо крупном размере возбуждено 1 апреля этого года. Предполагается, что деньги взяли из бюджета на развитие туризма, но объект не построили. 

"По версии следствия, в период с декабря 2023 года по настоящее время неустановленные лица из числа сотрудников министерства туризма Самарской области, а также представители коммерческих организаций, действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили хищение бюджетных денежных средств на сумму 87 209 302 рублей", — рассказали в суде.

Подозреваемого заключили под стражу на два месяца 30 суток.

По данным Волга Ньюс, арестован Артем Костромитин. 

В январе 2025 г. в арбитражном суде началась тяжба, связанная с требованием яхтенного клуба продлить срок соглашения, считая, что условие закончить проект до конца 2024 г. было заранее невыполнимо. Яхтенному клубу было отказано, а минтуризма региона требовало вернуть деньги в бюджет. 

ООО "Яхтенный клуб "Ширяево" зарегистрировано в июле 2022 года в Самаре. Оно аффилировано Сергею Фофанову, бывшему гендиректору ЗАО "Нефтефлот". В начале 2026 г. он покинул Самарскую область и получил работу в Курске.

Компания заявляла о планах постройки на месте лодочной станции в Ширяево многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом. Стоимость проекта оценивалась в 156,8 млн рублей. Комплекс должен был включать в себя стоянку для яхт и катеров на 25 мест, автостоянку на 45 мест, ресторан с террасой, 10 домиков-твин на 120 гостей, спа-комплекс, пляж и детскую площадку. Для этих целей компании было предоставлено два земельных участка площадью 25 тыс. кв. метров. 

 

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

