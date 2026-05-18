Сызранец присвоил себе чужой велосипед, но попался полиции

Сызранские полицейские задержали неоднократно судимого мужчину, подозреваемого в краже велосипеда из подъезда многоквартирного дома, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мае в полицию Сызрани обратилась 55-летняя женщина с заявлением о краже велосипеда ее сына. Ущерб она оценила в 10 тыс. рублей. Выяснилось, что велосипед хранился на первом этаже под лестницей без защитных устройств.

Правоохранителям удалось вычислить подозреваемого — ранее судимого за кражу 55-летнего сызранца. Когда его задержали, он пояснил: заметив оставленный в подъезде без присмотра велосипед, забрал его для личного использования.

Позже мужчина в присутствии понятых выдал похищенное имущество полицейским, которое в скором времени будет возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".