Житель Самарской области получит срок за то, что решил пьяным развести собутыльников по домам

В апреле в Отрадном сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110, двигавшийся по неровной траектории, из салона которого звучала громкая музыка. За рулем находился 21-летний житель Кинель-Черкасского района, не имеющий права управления транспортными средствами, на пассажирских сиденьях — его друзья.

В связи с наличием у водителя явных признаков опьянения, полицейские отстранили молодого человека от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил категорическим отказом.

Нарушитель был доставлен в отдел полиции, автомобиль — на специализированную стоянку. Совершеннолетние друзья задержанного заверили сотрудников полиции, что доберутся до дома на такси.

Госавтоинспекторы установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.

Мужчина водительское удостоверение в установленном законом порядке не сдал, поэтому срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек. На вопрос полицейских, зачем же он вновь сел нетрезвым за руль, пояснил, что распивал алкоголь с друзьями. О том, что нарушает закон — знал, но все равно сел за руль, чтобы отвезти односельчан домой. И не задумывался о том, что вождение в измененном сознании может привести к трагедии.

В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Дознавателем подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со статьей 104.1 УК РФ "Конфискация имущества". Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.