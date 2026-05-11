Житель Самарской области получит срок за то, что решил пьяным развести собутыльников по домам

В апреле в Отрадном сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ-2110, двигавшийся по неровной траектории, из салона которого звучала громкая музыка. За рулем находился 21-летний житель Кинель-Черкасского района, не имеющий права управления транспортными средствами, на пассажирских сиденьях — его друзья.
В связи с наличием у водителя явных признаков опьянения, полицейские отстранили молодого человека от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил категорическим отказом.
Нарушитель был доставлен в отдел полиции, автомобиль — на специализированную стоянку. Совершеннолетние друзья задержанного заверили сотрудников полиции, что доберутся до дома на такси.
Госавтоинспекторы установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.
Мужчина водительское удостоверение в установленном законом порядке не сдал, поэтому срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек. На вопрос полицейских, зачем же он вновь сел нетрезвым за руль, пояснил, что распивал алкоголь с друзьями. О том, что нарушает закон — знал, но все равно сел за руль, чтобы отвезти односельчан домой. И не задумывался о том, что вождение в измененном сознании может привести к трагедии.
В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.
Дознавателем подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со статьей 104.1 УК РФ "Конфискация имущества". Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.
Последние комментарии
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.