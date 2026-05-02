Жителя Сызрани обвинили в афере с соцконтрактом

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в мошенничестве с социальным контрактом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2024 г. мужчина подал документы в социальную службу для предоставления ему государственной социальной помощи. В рамках социального контракта ему перечислили 313 тыс. рублей. Данная единовременная выплата предназначалась для приобретения фотооборудования.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что полученные деньги сызранец потратил на погашение личных долгов, тем самым нарушив условия социального контракта.
По данным следствия, с целью сокрытия факта нецелевого использования полученной выплаты, злоумышленник предоставил в социальное учреждение фиктивные чеки о приобретении техники и отчет о расходовании указанных денежных средств. Кроме этого, мужчина предъявил сотрудникам социальной службы фотооборудование, которое он в действительности арендовал.
В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере) направлено в суд для принятия решения по существу. На время следствия подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Последние комментарии
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках
Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!
