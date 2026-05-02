Жителя Сызрани обвинили в афере с соцконтрактом

СЫЗРАНЬ. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" 24-летнему местному жителю предъявлено обвинение в мошенничестве с социальным контрактом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2024 г. мужчина подал документы в социальную службу для предоставления ему государственной социальной помощи. В рамках социального контракта ему перечислили 313 тыс. рублей. Данная единовременная выплата предназначалась для приобретения фотооборудования.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено, что полученные деньги сызранец потратил на погашение личных долгов, тем самым нарушив условия социального контракта.  

По данным следствия, с целью сокрытия факта нецелевого использования полученной выплаты, злоумышленник предоставил в социальное учреждение фиктивные чеки о приобретении техники и отчет о расходовании указанных денежных средств. Кроме этого, мужчина предъявил сотрудникам социальной службы фотооборудование, которое он в действительности арендовал.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере) направлено в суд для принятия решения по существу. На время следствия подозреваемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

