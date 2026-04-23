Под предлогом сохранности сбережений, аферисты выманили у самарца 300 тыс. рублей

Житель Самары, работающий водителем в одной из организаций, стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

59-летнему мужчине стали поступать телефонные звонки и сообщения от неизвестных, которые, представляясь сотрудниками различных ведомств, под предлогом заботы о сохранности его денежных средств, убедили самарца перевести на указанные ими счета 300 тыс. рублей.

Спустя время пострадавший понял, что его деньги обратно не вернутся и он попал на уловку мошенников. Мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по розыску злоумышленников и установлению их местонахождения.