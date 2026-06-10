Полиция Тольятти задержала жителя Жигулевска с амфетамином

В мае года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти остановили для проверки автомобиль Lada Granta, передает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские обратили внимание на поведение мужчины-пассажира, который заметно нервничал и просил под разными предлогами ускорить проверку. Госавтоинспекторы проверили его документы и приняли решение досмотреть ранее судимого 32-летнего жителя Жигулевска.

В сумке у него оказался тубус из-под лекарства, а в нем — зип-пакет с крупной партией амфетамина. Мужчина пояснил, что купил наркотик в интернете, чтобы употребить самому.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ". Расследование продолжается.