Полиция Тольятти задержала жителя Жигулевска с амфетамином

В мае года сотрудники Госавтоинспекции на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" в Тольятти остановили для проверки автомобиль Lada Granta, передает ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские обратили внимание на поведение мужчины-пассажира, который заметно нервничал и просил под разными предлогами ускорить проверку. Госавтоинспекторы проверили его документы и приняли решение досмотреть ранее судимого 32-летнего жителя Жигулевска.
В сумке у него оказался тубус из-под лекарства, а в нем — зип-пакет с крупной партией амфетамина. Мужчина пояснил, что купил наркотик в интернете, чтобы употребить самому.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка психотропных веществ". Расследование продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках