Губернатор Вячеслав Федорищев поручил усилить профилактику происшествий на воде

В понедельник, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам усилить работу по предотвращению происшествий на водных объектах, включая проведение дополнительных профилактических мероприятий.

Глава региона констатировал, что в текущем купальном сезоне зафиксировано большое количество происшествий на воде.

"К сожалению, большое количество погибших, — сказал руководитель области. — Во многом причиной является недостаточная работа по патрулированию мест купания, в том числе на необорудованных пляжах".

Губернатор также обратил внимание на недостаточную работу по установке информационных табличек на "диких" пляжах и необходимость существенного повышения информированности детей о правилах безопасности на воде. "Во многих субъектах проводятся разговоры по безопасности. Все это делается вовремя и в срок, в преддверии купального сезона", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

В связи с этим руководитель области поручил региональному министерству образования провести информационную кампанию через школы, а также средства массовой информации и социальные сети, направленную на разъяснение рисков на воде и способов их предотвращения.

Вместе с тем главам муниципальных образований поручено провести работу со специалистами по каждому стационарному и нестационарному пляжу, а Главному управлению МЧС России по Самарской области совместно с правительством региона, министерством региональной безопасности и добровольческими структурами — усилить патрулирование водоемов на весь период купального сезона.

Кроме того, по поручению губернатора правительству Самарской области совместно с главами муниципалитетов необходимо установить информационные щиты. "Методологическое сопровождение — министерству региональной безопасности. Единый подход и единообразие представить в течение трех дней", — акцентировал Вячеслав Федорищев.