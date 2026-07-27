Губернатор Вячеслав Федорищев поручил усилить профилактику происшествий на воде

В понедельник, 27 июля, на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Вячеслав Федорищев поручил профильным ведомствам усилить работу по предотвращению происшествий на водных объектах, включая проведение дополнительных профилактических мероприятий.
Глава региона констатировал, что в текущем купальном сезоне зафиксировано большое количество происшествий на воде.
"К сожалению, большое количество погибших, — сказал руководитель области. — Во многом причиной является недостаточная работа по патрулированию мест купания, в том числе на необорудованных пляжах".
Губернатор также обратил внимание на недостаточную работу по установке информационных табличек на "диких" пляжах и необходимость существенного повышения информированности детей о правилах безопасности на воде. "Во многих субъектах проводятся разговоры по безопасности. Все это делается вовремя и в срок, в преддверии купального сезона", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.
В связи с этим руководитель области поручил региональному министерству образования провести информационную кампанию через школы, а также средства массовой информации и социальные сети, направленную на разъяснение рисков на воде и способов их предотвращения.
Вместе с тем главам муниципальных образований поручено провести работу со специалистами по каждому стационарному и нестационарному пляжу, а Главному управлению МЧС России по Самарской области совместно с правительством региона, министерством региональной безопасности и добровольческими структурами — усилить патрулирование водоемов на весь период купального сезона.
Кроме того, по поручению губернатора правительству Самарской области совместно с главами муниципалитетов необходимо установить информационные щиты. "Методологическое сопровождение — министерству региональной безопасности. Единый подход и единообразие представить в течение трех дней", — акцентировал Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит