Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона

Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.
Открывая совещание, глава региона акцентировал внимание на недопущении дестабилизации рынка и пресечении спекулятивных схем. "Именно поэтому мы ввели временные лимиты на закупку бензина и дизельного топлива на АЗС", — пояснил Вячеслав Федорищев.
Губернатор подчеркнул, что правительство Самарской области вместе с Федеральной антимонопольной службой в ежедневном режиме отслеживает наличие топлива и цены на него. "В некоторых регионах выявляются факты продажи топлива перекупщиками по спекулятивным ценам. Кто-то устраивает незаконную торговлю бензином прямо у АЗС, кто-то объявление размещает в интернете. Такого рода дельцов уже задерживают сотрудники полиции. Подакцизный товар, такой как топливо, не может быть в продаже с рук неизвестного качества", — сказал губернатор.
Глава региона также отметил, что на данный момент подобных явлений в Самарской области не зафиксировано, но превентивные меры должны исключить их появление в будущем. Вячеслав Федорищев поручил министерству по региональной безопасности Самарской области совместно с правоохранительными органами держать вопрос на контроле.
Напомним, накануне губернатор принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке, которое прошло под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит