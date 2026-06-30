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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев обозначил задачи по стабилизации ситуации на топливном рынке региона

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 30 июня, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в Правительстве региона. В повестку было вынесено сразу несколько ключевых вопросов, включая обеспечение потребителей топливом.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Открывая совещание, глава региона акцентировал внимание на недопущении дестабилизации рынка и пресечении спекулятивных схем. "Именно поэтому мы ввели временные лимиты на закупку бензина и дизельного топлива на АЗС", — пояснил Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что правительство Самарской области вместе с Федеральной антимонопольной службой в ежедневном режиме отслеживает наличие топлива и цены на него. "В некоторых регионах выявляются факты продажи топлива перекупщиками по спекулятивным ценам. Кто-то устраивает незаконную торговлю бензином прямо у АЗС, кто-то объявление размещает в интернете. Такого рода дельцов уже задерживают сотрудники полиции. Подакцизный товар, такой как топливо, не может быть в продаже с рук неизвестного качества", — сказал губернатор.

Глава региона также отметил, что на данный момент подобных явлений в Самарской области не зафиксировано, но превентивные меры должны исключить их появление в будущем. Вячеслав Федорищев поручил министерству по региональной безопасности Самарской области совместно с правоохранительными органами держать вопрос на контроле.

Напомним, накануне губернатор принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке, которое прошло под председательством вице-премьера Российской Федерации Александра Новака.

Гид потребителя

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