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Губернатор Федорищев поздравил самарцев с Днем особо охраняемых природных территорий

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня особо охраняемых природных территорий в Самарской области.

"Уважаемые друзья! Сегодня мы отмечаем День особо охраняемых природных территорий в Самарской области. Эта памятная дата напоминает нам о природном богатстве, разнообразии родного края и необходимости сбережения окружающей среды для будущих поколений.

Среди наиболее известных ООПТ региона такие уникальные объекты общенационального значения, как Жигулевский государственный природный заповедник им. И. И. Спрыгина, национальные парки "Самарская Лука" и "Бузулукский бор". В этом году у нас образованы еще три памятника природы регионального значения — "Овраг Куркульный", "Майтуга" и "Оползневые террасы у села Новодевичье". И теперь в нашей области перечень ООПТ регионального уровня насчитывает 214 единиц, общая площадь которых составляет более ста тысяч гектаров.

Мы и дальше будем активно заниматься вопросами защиты природы, реализацией национального проекта "Экологическое благополучие", разработанного по поручению нашего Президента В. В. Путина, Народной программы, что позволит обеспечить восстановление лесов и охрану водных ресурсов, сохранить чистый воздух, продолжить работу по ликвидации свалок и опасных объектов. Будем оказывать всестороннюю поддержку волонтёрским и общественным инициативам, направленным на решение экологических проблем.

Уверен, наши совместные усилия позволят сберечь первозданную красоту самарской земли, сделать жизнь людей более комфортной и безопасной, создать благоприятные условия для дальнейшего развития туристической отрасли", — говорится в сообщении.

Гид потребителя

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