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Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Самарскую губернскую думу

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 18 сентября, в Самарской области стартовали выборы депутатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сегодня в 8.00 в регионе начали работу 1728 постоянных и 16 временных избирательных участков.

Губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал в первый день на избирательном участке № 3045, расположенном на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.

"Сегодня определяется пятилетний курс развития нашей страны, — подчеркнул руководитель области. — Президент России Владимир Владимирович Путин поддерживает людей деятельных, которые не говорят, а делают, защищают нашу страну. Я всегда равняюсь на Президента и делаю выбор, который не подведет Россию и ее жителей".

Избирательный участок, где голосовал губернатор, по словам председателя УИК Дарьи Семерозубовой, является самым "молодым", потому что комиссия сформирована из студентов в возрасте от 18 до 23 лет.
"Команда у нас большая — 12 человек. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь принимала активное участие в выборах", — пояснила она.

Главной задачей избирательной кампании является обеспечение максимальной прозрачности и легитимности выборов. В Самарской области несколько тысяч наблюдателей в режиме реального времени следят за процессом голосования. На площадке регионального центра "Мой бизнес" открыт центр по общественному наблюдению за выборами.

Напомним, избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

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