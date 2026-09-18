Вячеслав Федорищев проголосовал на выборах депутатов в Госдуму и Самарскую губернскую думу

В пятницу, 18 сентября, в Самарской области стартовали выборы депутатов в Государственную думу и Самарскую губернскую думу. Голосование будет проходить в течение трех дней — 18, 19 и 20 сентября.

Сегодня в 8.00 в регионе начали работу 1728 постоянных и 16 временных избирательных участков.

Губернатор Вячеслав Федорищев проголосовал в первый день на избирательном участке № 3045, расположенном на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева.

"Сегодня определяется пятилетний курс развития нашей страны, — подчеркнул руководитель области. — Президент России Владимир Владимирович Путин поддерживает людей деятельных, которые не говорят, а делают, защищают нашу страну. Я всегда равняюсь на Президента и делаю выбор, который не подведет Россию и ее жителей".

Избирательный участок, где голосовал губернатор, по словам председателя УИК Дарьи Семерозубовой, является самым "молодым", потому что комиссия сформирована из студентов в возрасте от 18 до 23 лет.

"Команда у нас большая — 12 человек. Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь принимала активное участие в выборах", — пояснила она.

Главной задачей избирательной кампании является обеспечение максимальной прозрачности и легитимности выборов. В Самарской области несколько тысяч наблюдателей в режиме реального времени следят за процессом голосования. На площадке регионального центра "Мой бизнес" открыт центр по общественному наблюдению за выборами.