В день 85-летия АО "ТЯЖМАШ" Вячеслав Федорищев вручил награды работникам предприятия

В субботу, 12 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Сызрань принял участие в мероприятии, посвященном 85-летию АО "ТЯЖМАШ", и вручил государственные и региональные награды сотрудникам предприятия, внесшим значительный вклад в развитие промышленности. Церемония прошла на площадке Сызранского театра имени А. Н. Толстого.

Глава региона поприветствовал машиностроителей, подчеркнув значимость завода для промышленного комплекса региона и страны в целом.

"Для меня большая честь присутствовать на юбилее ведущего предприятия машиностроения нашего региона. "ТЯЖМАШ" знают во всех уголках страны, где создается технологическое превосходство России. Отрасли, обеспечивающие наше лидерство в космосе, небе, на земле, в энергетике не могут развиваться без продукции, которую создаете вы и ваши коллеги", — сказал Вячеслав Федорищев, отметив заслуги всего семитысячного коллектива и всех ветеранов, присутствующих в жизни завода в качестве наставников.

В свою очередь, депутат Государственной Думы Андрей Трифонов, свыше 10 лет возглавлявший предприятие, подчеркнул: завод прошел путь от эвакуированного в военное время производства до одного из крупнейших предприятий отечественного тяжелого машиностроения.

"Способность отвечать на вызовы времени, внедрять современные технологии и находить решения для самых сложных задач позволила предприятию сохранить лидирующие позиции. Сегодня "ТЯЖМАШ" участвует в решении стратегических задач, укрепляя технологический суверенитет страны", — отметил он.

Напомним, история "ТЯЖМАШ" началась в 1941 году. В тяжелые годы Великой Отечественной войны коллектив обеспечил бесперебойный выпуск оборонной продукции, внес значимый вклад в Победу над нацизмом. Трудовые подвиги совершались и в последующие десятилетия. Все это позволило заводу стать одним из ведущих предприятий тяжелого машиностроения России.

В настоящее время АО "ТЯЖМАШ" является поставщиком оборудования для тепловой, атомной и гидроэнергетики, горнодобывающей промышленности, космодромов и судостроительных комплексов. Его продукцией оснащены многочисленные объекты России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

В своем выступлении губернатор особое внимание акцентировал на трудовых династиях и преемственности поколений.

"Отдельно хотел бы отметить тех людей, которые работают на предприятии десятилетиями. Это заслуживает огромного уважения, так же как и работа молодых специалистов, которые привносят новое", — сказал глава региона, подчеркнув, что у некоторых работников стаж работы на заводе свыше 50 лет.

В ходе церемонии коллективу АО "ТЯЖМАШ" вручили орден Почета. Этой высокой государственной наградой предприятие награждено Указом Президента РФ Владимира Путина за большой вклад в развитие промышленности и достигнутые трудовые успехи.

"Высокие государственные награды подчеркивают особую значимость той работы, которую вы делаете для нашей страны. Мы живем в непростой период. Противник пытается реализовать свои планы и в нашем регионе. Но у него, конечно же, не получится. Наша армия и специальные службы делают все, чтобы обеспечить безопасность, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Знаю о вкладе, который вы делаете, чтобы наши ребята на передовой чувствовали себя уверенно".

Государственных и региональных наград были удостоены и сотрудники предприятия, внесшие значительный вклад в его развитие и промышленности Самарской области. Среди награжденных — представители рабочих профессий, инженеры, руководители производственных подразделений и специалисты, в том числе те, чья деятельность связана с социальной политикой предприятия, подготовкой кадров и созданием условий для профессионального роста. Знак отличия "За заслуги перед Самарской областью" был вручен Андрею Трифонову.

Со своей стороны, генеральный директор Роман Ларионов выразил уверенность в том, что завод и впредь будет оставаться символом надежности, созидания и мастерства. "Несколько поколений заводчан своим профессионализмом, ответственностью и преданностью делу создавали репутацию предприятия, которой мы по праву сегодня гордимся. Благодаря совместному труду "ТЯЖМАШ" остается надежным производителем и партнером, реализует крупнейшие проекты в России и за ее пределами, внедряет современные технологии, осваивает новые направления производства и уверенно смотрит в будущее", — сказал он.