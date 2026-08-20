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Губернатор Власть и политика

В Самаре вручили паспорта юным гражданам России в преддверии Дня государственного флага

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 20 августа, в преддверии Дня государственного флага РФ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил паспорта 10 школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Все они имеют достижения в учебе, спорте или общественной деятельности. Вместе с первым документом юные граждане получили брошюры "Конституция Российской Федерации".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

"По традиции, в эти дни мы вручаем паспорта. Для нас важно, что сегодня здесь собрались те граждане России, которые к своим 14 годам уже многое сделали для того, чтобы показать, что наша молодежь самая сильная, талантливая, целеустремленная", - сказал глава региона, отметив, что в Самарской области проживает гораздо больше таких молодых людей.

Обращаясь к школьникам, Вячеслав Федорищев сделал акцент на важности данного этапа в жизни каждого человека. "Помните: паспорт - это не только документ, это ваш очередной шаг к становлению сильными, талантливыми гражданами нашей страны. Мы с вами живем в самой великой стране мира, самой сильной, самой большой. И ее величие зависит исключительно от труда, доброты и созидания каждого гражданина", - дополнил он.

Глава региона особое внимание уделил воспитанию подрастающего поколения. По его инициативе участие в мероприятии принял Андрей Еремин - Герой России, ветеран специальной военной операции, который в настоящее время занимает пост заместителя министра молодежной политики Самарской области.

Вячеслав Федорищев напомнил, что страна переживает непростой период, но у противника не получится дестабилизировать обстановку. "Наши мысли - с нашими ребятами, которые защищают страну, мир и порядок с оружием в руках, с их семьями", - отметил губернатор.

Особую благодарность руководитель области выразил родителям учащихся, подчеркнув, что впереди у детей очень ответственные этапы (девятый класс, ОГЭ, выбор профессионального пути), которые требуют еще большего внимания.

"И на всем этом пути опора и основа для ребят - ваше тепло и сильное руководство, - сказал Вячеслав Федорищев. - Смотря на ребят, хочется пожелать, чтобы их путь сопровождался мирным временем, созидательным развитием, но если Родина потребует максимальной вовлеченности, то именно на таких патриотично настроенных ребят мы рассчитываем везде - в любом секторе экономики".

Мероприятие прошло в рамках всероссийской программы "Мы - граждане России!", которая реализуется региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Самарской области "Движение первых" при поддержке Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По словам Вячеслава Федорищева, решение президента РФ Владимира Путина об учреждении "Движения первых" стало новой вехой в укреплении патриотического, спортивного и других направлений работы в воспитании молодежи.

"Движение по всей стране уже приобрело особое значение, и то, что вы, ребята, активно в нем участвовали и имеете столько заслуг в спорте, культуре, образовании, участвуете в мероприятиях - по-настоящему значимо", - подчеркнул губернатор.

В день важного события к школьникам обратилась председатель совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых" Самарской области Кристина Гнатюк.

"Всегда держите ту высокую марку, которую вы сейчас держите. Не забывайте, что страна у нас очень большая и великая, а Самарская область - это сердце России. И нам с вами повезло, что мы здесь живем", - напутствовал ребят губернатор.

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Последние комментарии

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