16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воспитателя Вячеслав Федорищев: с новым модельным рядом АвтоВАЗ станет еще сильнее Предварительные итоги прошедших выборов подвели на оперативном совещании в правительстве региона Вячеслав Федорищев поздравил работников лесного хозяйства с профессиональным праздником Из Самары на передовую СВО в присутствии губернатора Вячеслава Федорищева отправлена еще одна партия техники

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воспитателя

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 27 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем воспитателя и всех дошкольных работников.

Глава региона подчеркнул: формирование личности человека, основ его характера, развитие умственных и коммуникативных способностей начинается в самом раннем возрасте. В этот период особенно важно, чтобы его окружали мудрые, опытные педагоги и наставники, специалисты, помогающие раскрыть его таланты, приучить к труду, привить ему уважение к старшим, любовь к Родине и к родному краю.

"Быть воспитателем — высокое призвание, требующее полной самоотдачи, терпения, доброты. Свои знания, умения и сердечное тепло дарят детям психологи, музыкальные и медицинские работники, логопеды, инструкторы по физкультуре, няни, повара, охранники, работающие в детских садах, — сказал Вячеслав Федорищев. — Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за благородный труд, педагогическое мастерство, душевную щедрость и верность своему предназначению, за понимание важности своей миссии. Особую признательность выражаю вам за повышенное внимание к детям наших героев, участников СВО, за постоянную заботу о них. Именно от вас, от наших общих усилий, направленных на обеспечение гармоничного развития детей, их комфорта и безопасности в огромной степени зависит будущее подрастающего поколения, а значит, будущее всей страны".

Он добавил, что правительство Самарской области и дальше будет активно развивать социальную инфраструктуру с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, радости от общения со своими воспитанниками!" — заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4