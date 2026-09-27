Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем воспитателя

В воскресенье, 27 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем воспитателя и всех дошкольных работников.

Глава региона подчеркнул: формирование личности человека, основ его характера, развитие умственных и коммуникативных способностей начинается в самом раннем возрасте. В этот период особенно важно, чтобы его окружали мудрые, опытные педагоги и наставники, специалисты, помогающие раскрыть его таланты, приучить к труду, привить ему уважение к старшим, любовь к Родине и к родному краю.

"Быть воспитателем — высокое призвание, требующее полной самоотдачи, терпения, доброты. Свои знания, умения и сердечное тепло дарят детям психологи, музыкальные и медицинские работники, логопеды, инструкторы по физкультуре, няни, повара, охранники, работающие в детских садах, — сказал Вячеслав Федорищев. — Дорогие друзья! Искренне благодарю вас за благородный труд, педагогическое мастерство, душевную щедрость и верность своему предназначению, за понимание важности своей миссии. Особую признательность выражаю вам за повышенное внимание к детям наших героев, участников СВО, за постоянную заботу о них. Именно от вас, от наших общих усилий, направленных на обеспечение гармоничного развития детей, их комфорта и безопасности в огромной степени зависит будущее подрастающего поколения, а значит, будущее всей страны".

Он добавил, что правительство Самарской области и дальше будет активно развивать социальную инфраструктуру с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов, в том числе в рамках национального проекта "Семья", реализуемого по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе, радости от общения со своими воспитанниками!" — заключил Вячеслав Федорищев.