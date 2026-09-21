Предварительные итоги прошедших выборов подвели на оперативном совещании в Правительстве региона

Предварительные итоги выборов депутатов Государственной Думы и областного парламента подвели в понедельник, 21 сентября, на оперативном совещании в Правительстве региона. Его провел губернатор Вячеслав Федорищев.

Напомним, голосование проходило с 18 по 20 сентября. На территории Самарской области было открыто 1728 постоянно действующих избирательных участков. Более 1 миллиона 293 тысячи жителей региона выполнили свой гражданский долг. Явка составила 54,72%, что говорит о высоком уровне вовлеченности граждан.

Губернатор поблагодарил всех жителей региона за участие в голосовании. Каждый пришел на избирательный участок со своими убеждениями, оценками и ожиданиями. "Выборы определяют не только состав представительных органов. По сути, граждане доверяют депутатам право отстаивать свои интересы и принимать решения, которые будут влиять на жизнь страны и Самарской области в ближайшие пять лет. За итоговыми цифрами стоят конкретные запросы людей на изменения. И теперь наша общая задача — перевести это доверие в реальные дела, — подчеркнул Вячеслав Федорищев. — Избирательная кампания завершилась. Предвыборные программы должны стать основой конкретной работы, а обещания — получить практическое воплощение".

Глава региона выразил уверенность в том, что конструктивное взаимодействие нового состава депутатского корпуса с Правительством области будет продолжено. "У нас общая ответственность за развитие региона и благополучие всех его жителей", — отметил Вячеслав Федорищев.

Руководитель региона поблагодарил председателя Самарской Губернской Думы, Почетного гражданина Самарской области Геннадия Котельникова за плодотворную совместную работу. "Он долгое время обеспечивал и продолжает обеспечивать в нашем регионе развитие, стабильность. С Геннадием Петровичем работали и будем работать вместе в одной команде", — обратился губернатор.

Отдельно Вячеслав Федорищев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов. "Работа, которая строилась в эти дни, по-настоящему позволила нашим жителям чувствовать себя в безопасности, чувствовать, что выборы проходят максимально чисто и прозрачно. Хотел поблагодарить силы ПВО Армии России, наши мобильные огневые группы, отряд "Барс-Крылья" за то, что в эти дни обеспечивали спокойствие наших жителей с точки зрения террористических атак киевского режима", — сказал губернатор.

О предварительных итогах трехдневного голосования доложил председатель Избирательной комиссии Самарской области Вадим Михеев. Он подчеркнул, что выборы на территории региона будут признаны состоявшимися и легитимными.

По словам Вадима Михеева, явка по Самаре составила 42,87%, в Тольятти — 41,24%, по малым городам региона — 60,69%, по муниципальным районам — 82,13%.

Согласно предварительным результатам голосования по выборам депутатов Государственной Думы по спискам партия "Единая Россия" набрала абсолютное большинство голосов — 57,18%, КПРФ — 16,47%, "Новые люди" — 7,95%, ЛДПР — 7,56%. Остальные политические силы не превысили 5% голосов.

По пяти одномандатным округам, образованным на территории Самарской области, победу по предварительным данным одержали 4 представителя от партии "Единая Россия" и 1 от КПРФ: в Самарском округе № 159 — Александр Фетисов (56,15%), в Тольяттинском округе № 160 — Леонид Калашников (КПРФ, 38,62%), в Красноглинском округе № 161 — Денис Портнягин (69,04%), в Жигулевском округе № 162 — Андрей Трифонов (65,78%), в Промышленном округе № 163 — Александр Живайкин (41,48%).

Отдельно Вадим Михеев остановился на выборах в Самарскую Губернскую Думу. "По единому избирательному округу по партийным спискам предварительно в областной парламент проходит четыре избирательных объединения: партии "Единая Россия" (56,84%), КПРФ (17,07%), ЛДПР (7,4%), "Новые люди" (8,03%). По 24-м одномандатным округам уверенную победу одержали кандидаты от "Единой России" и по 1 округу — кандидат от КПРФ", — доложил председатель Избирательной комиссии Самарской области.

Таким образом, предварительная конфигурация Самарской Губернской Думы VIII созыва позволяет говорить о формировании устойчивого парламентского большинства партией "Единая Россия", которая будет представлена 42 депутатами. 6 депутатов будут представлять партию КПРФ и по одному депутату от ЛДПР и "Новые люди".

"Жалоб на нарушения, способных поставить под сомнение или повлиять на результаты волеизъявление граждан, в Избирательную комиссию в период голосования не поступало", — подчеркнул Вадим Михеев.

Вячеслав Федорищев поблагодарил председателя областной Избирательной комиссии, а также всех сотрудников, которые работали на участках — бесперебойную работу обеспечивало огромное количество людей.

В течение трех суток в Самарской области работали более 6,5 тысяч наблюдателей, среди них более 1700 — независимые. Они следили за соблюдением законодательства на избирательных участках. Председатель Штаба общественного независимого наблюдения за выборами в Самарской области Павел Покровский подчеркнул, что "выборы прошли прозрачно, а их итоги — легитимны".

Вячеслав Федорищев отметил, что выборы и подведение их итогов — это нулевой этап, впереди — огромная работа. "У нас курс не меняется — у нас курс Президента России. Программа развития, которую мы вместе с жителями создали, тоже не меняется. Мы с вами сейчас видим, что те, кого поддержали жители, — сильные, порядочные люди, которые существенным образом могут усилить работу законодательных органов", — отметил глава региона.

Он поручил председателю Правительства области Виталию Шабалатову совместно с партиями, новым депутатским корпусом и всеми теми кандидатами, кто в него не войдет, обобщить наиболее значимые обращения, прозвучавшие в ходе избирательной кампании, определить ответственных и конкретные сроки их рассмотрения. "Все наказы — под карандаш и включить в программу развития", — обратился Вячеслав Федорищев.