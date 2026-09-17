Крылья Победы: Вячеслав Федорищев отметил госнаградами жителей Самарской области

В четверг, 17 сентября, губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные и региональные награды жителям Самарской области, которые своим ежедневным трудом вносят неоценимый вклад в обеспечении суверенитета и безопасности России. Торжественное мероприятие состоялось в преддверии сразу двух праздников — Дня оружейника и Дня работников машиностроительного комплекса.

Большая часть предприятий прошла героический путь. Они неразрывно связаны с историей становления Самарской области. Благодаря труду ветеранов в годы Великой Отечественной войны региональная столица стала центром индустриальной мощи, запасной столицей страны. Сюда были эвакуированы 80 крупных фабрик и заводов, лучшие специалисты. Они с первых дней, не дожидаясь возведения стен цехов, стали производить оружие необходимое армии.

"Станки стояли прямо в снегу, под проливным дождем, но фронт ни на час не оставался без снарядов и самолетов. Этот трудовой подвиг навсегда вписан золотыми буквами в историю нашей Родины. Мы склоняем головы перед нашими ветеранами. Низкий им поклон за то, что заложили фундамент, на котором держится промышленная мощь России", — обратился Вячеслав Федорищев.

Прошло более восьми десятилетий, но миссия предприятий осталась неизменной.

"Сегодня вы вновь работаете как единый механизм ради достижения стратегических целей — обеспечения технологического суверенитета Родины, наращивания ее промышленного потенциала, нашей победы в зоне проведения специальной военной операции", — подчеркнул губернатор.

Самарские производители беспилотных авиационных систем поставляют на фронт ударные и разведывательные дроны. Предприятия-оружейники позволяют нашим бойцам уверенно держать линию боевого соприкосновения — фронт без перебоев получает все необходимое.

Никакие вызовы времени не останавливают успешную работу предприятий машиностроительной отрасли. Ярким примером является автомобильный гигант АвтоВАЗ. Несмотря на санкции, разрыв логистических цепочек, на сегодняшний день совместно с поставщиками локализовано более 2000 позиций критически важных компонентов.

Ракетно-космический центр "Прогресс" продолжает запуски с трёх космодромов и обеспечивает все пилотируемые пуски. А "ОДК-Кузнецов" поднимает в воздух стратегическую авиацию и выводит на орбиту космические корабли.

"В целом, машиностроительный комплекс демонстрирует положительную динамику. Все это — результат вашей работы. Каждого из более чем 135 тысяч работников самарской машиностроительной отрасли", — отметил вклад жителей региона Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что работники предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроительной отрасли создают крепкий и надежный тыл для защитников Отечества, каждым своим действием приближают Победу.

Среди тех, кто получил государственные награды, директор по прокатному производству АО "Самарский металлургический завод" Алексей Оводенко. Сыну выдающегося ученого, Героя Социалистического труда, Почетного гражданина Самарской области Максима Борисовича Оводенко было присвоено Почетное звание "Заслуженный металлург Российской Федерации".

"Жизнь, конечно, пролетела очень быстро. Я горд тем, что родился в этой стране, что в 72 года продолжаю работать на металлургическом предприятии в Самаре. Это высокое звание — не только мой труд, но и всех сотрудников, с которыми мы работаем долгие годы", — сказал Алексей Оводенко.

Вручая награды, губернатор отметил, что оружейники и машиностроители неразрывно связаны между собой. Именно поэтому лучших работников чествовали в один день.

"Компетенции, золотые руки, талант, конструкторское мышление — это все присуще одному большому направлению развития нашей промышленности, наших индустрий", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона добавил, что для него эти праздники имеют особое значение. 8 лет он работал в Тульской области, где по поручению губернатора курировал развитие оборонно-промышленного комплекса.

"Я очень хорошо знаю, что это за труд, что это за работа и у станка, и в конструкторском бюро, и по всем другим направлениям. Поэтому я отношусь с огромным уважением к вам и той работе, которую вы выполняете", — обратился Вячеслав Федорищев к работникам отраслей.

Вячеслав Федорищев обратил внимание участников торжественного мероприятия на знак крыльев, который в последнее время появляется повсеместно.

"Он нас объединяет, потому что здесь сформировалась авиационная и космическая промышленность, здесь "Крылья Советов". И поэтому для всех нас приверженность этому пути, который был, есть и будет, очень важна, — подчеркнул губернатор. — "Все для фронта, все для Победы" — на самом деле это не просто лозунг. Это то, как мы жили, живём сейчас и как мы будем жить. Только крылья, только Победа. Победа будет за нами".