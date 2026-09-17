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Театр Культура

Детские и молодежные театры Самарской области приглашаются к участию в окружном фестивале "Театральное Приволжье"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 17 сентября, открылся прием заявок на участие в VIII сезоне фестиваля детских и молодежных коллективов Приволжского федерального округа "Театральное Приволжье", который проводится под патронатом полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

Фото: предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

Фестиваль объединяет театральное сообщество регионов Приволжского федерального округа. Проект реализуется с 2019 года - Года театра в России - и направлен на популяризацию театрального искусства, расширение культурного кругозора молодежи, а также поддержку и развитие любительских театров. В VII сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов в составе полутора тысяч творческих коллективов.

Участвовать в фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные труппы из регионов Приволжского федерального округа. Заявки на участие в региональном отборочном этапе принимаются централизованно через официальный сайт фестиваля театральноеприволжье.рф с помощью кнопки "Подать заявку".

В VIII сезоне региональный отбор пройдет в два этапа: заочный (просмотр видеоверсий спектаклей) и очный (показы лучших постановок). Работы участников оценит региональное экспертное жюри, в состав которого войдут театральные деятели, лидеры общественного мнения в сфере культуры, представители региональных отделений Союза театральных деятелей Российской Федерации.

По итогам отбора в окружной финал выйдут 28 спектаклей - по одному детскому и молодежному спектаклю от каждого из 14 регионов Приволжского федерального округа. Эксперты сформируют рейтинги видеоверсий постановок, на основании которых жюри определит победителей и лауреатов фестиваля.

Видеозаписи всех спектаклей, ставших финалистами, будут размещены на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке "Финалисты" и станут доступны для свободного просмотра.
В VIII сезоне сохраняются традиционные номинации: "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшее музыкальное оформление", "Лучшее художественное оформление", "Лучшая мужская роль" и "Лучшая женская роль".

Имена лауреатов объявят 27 марта 2027 года в Ижевске во Всемирный день театра. Церемония закрытия фестиваля и показы спектаклей коллективов-финалистов будут транслироваться по телевидению и в сети Интернет.

Победители в номинациях "Лучший молодежный спектакль" и "Лучший детский спектакль" получат гранты на постановку нового спектакля, или по решению организаторов будет предоставлена возможность участия в образовательном туре, направленном на развитие навыков театрального мастерства.

Фестиваль "Театральное Приволжье" направлен на популяризацию молодежного театрального искусства, расширение культурного кругозора молодых людей, поддержку и развитие любительских коллективов, а также сохранение лучших театральных традиций.

Ежегодно в фестивале активно участвуют юные театралы Самарской области. В прошлом году на фестиваль поступило 265 заявок из 33 муниципальных образований региона. По итогам сезона третье место в номинации "Лучший молодежный спектакль" занял самарский театр DragLAB с постановкой "Барабаны в ночи". В номинации "Лучшая режиссерская работа" победа досталась Семену Гуськову - руководителю этого коллектива. В конкурсе плакатов и афиш второе место в детской категории заняла Алиса Ильина из Самарской области. Победителем регионального этапа фестиваля в номинации "Лучший детский спектакль" был признан народный ансамбль "Каприз" из Кинеля.

Организаторами фестиваля выступают аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, НКО "Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе", правительство Удмуртской Республики и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, расположенных в пределах Приволжского федерального округа.

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