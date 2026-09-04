В "СамАрте" 11 сентября состоится премьера спектакля "Солярис"

В пятницу, 11 сентября в 18:00 в Самарском театре юного зрителя "СамАрт" (ул. Льва Толстого, 109) пройдет премьера спектакля "Солярис" в постановке Анатолия Праудина (16+).

Научно-фантастический роман польского писателя Станислава Лема о планете Солярис был опубликован в 1961 году, когда первый человек полетел в космос. В XXI веке роман по-прежнему популярен и актуален, потому что рассказывает не столько о взаимоотношении космоса и человека, сколько о самом человеке. И режиссер Анатолий Праудин дает спектаклю подзаголовок: "Операция "Человек". История об исследовании планеты, полностью покрытой разумным Океаном, ставит перед зрителями вопрос: если человек не способен понять собственную вину, материализованную перед ним, то способен ли он на понимание чего-либо вне себя.

Борис Стругацкий включил "Солярис" Лема в десять произведений, оказавших сильнейшее влияние на мировую фантастику XX века. Лем наполняет фантастику философией, это и интересует в литературном материале постановочную группу самартовского спектакля. Работу над постановкой актеры, как и во всех спектаклях Анатолия Праудина, начали с этюдов. Роли психолога Кельвина, его возлюбленной Хари, кибернетика Снаута и физика Сарториуса репетируют Алексей Елхимов, Вероника Львова, Павел Маркелов и Алексей Меженный. Над сценографией, видео- и световым оформлением спектакля работает Глеб Фильштинский, над музыкальным оформлением — Василий Тонковидов, художником по костюмам выступает Мария Седых.

Премьерные показы спектакля "Солярис" пройдут 11 сентября в 18:00, 12 и 13 сентября в 17:00.