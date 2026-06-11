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Театр Культура

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета подарит зрителям Самарской области "Иоланту"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 18 июня, в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича прозвучит последняя опера Петра Ильича Чайковского "Иоланта" в авторской версии народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.

Фото: САТОБ

Спектакль сочетает лучшие фрагменты оперы с проникновенными монологами самого Чайковского — задумчивыми, страстными, нежными — о силе любви и миссии музыки в шумном и хаотичном мире.

"Иоланта" — не просто опера, а духовное послание великого композитора будущим поколениям. Светлая и чистая, она пронизана идеями божественной, родительской и человеческой любви. В ней нет отрицательных персонажей и привычного конфликта", — делятся эмоциями организаторы.

Премьера спектакля состоялась в усадьбе "Демьяново" в Клину 5 июля 2025 года.

В постановке участвуют: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета; хор Самарского академического театра оперы и балета (главный хормейстер — Максим Пожидаев); выдающиеся солисты: Валерия Терейковская, Данил Князев, Аркадий Чайкин, Игорь Онищенко, Андрей Булгаков, Ольга Глебова, Вероника Хорошева, Анна Юркус. Творческая группа: режиссер — Павел Сафонов (он же исполняет роль П. И. Чайковского); художник по костюмам — Евгения Панфилова; художник по свету — Руслан Майоров.

 Концерт проходит при поддержке правительства Самарской области. Организатор — АНО "Гастрольно-концертное агентство "Концерты, фестивали, мастер-классы".

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