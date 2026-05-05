16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Леонид Острецов и Александр Немировский: два благородных дона самарской драматургии Спектакль "СамАрта" впервые вошел в конкурсную программу Большого Детского фестиваля Студенты Самарского областного училища культуры и искусств вернулись с Международного фестиваля студенческих спектаклей "ТВОЙ ШАНС" / "ГИТИС‑ФЕСТ" На сцене Самарской оперы пройдет водевиль "Все дело в шляпке" Андрея Колесникова "Гамлет" - уже скоро: театр "Мастерская" раскрыл первые детали будущей премьеры

Театр Культура

Леонид Острецов и Александр Немировский: два благородных дона самарской драматургии

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Известная шутка про то, что авторство отличается от соавторства тем же, чем пение от сопения, нередко содержит весомую долю правды, но точно не в данном случае, ведь авторский тандем поэта Александра Немировского и писателя Леонида Острецова — это содружество равных, творческим плодам которого публика нередко аплодирует стоя. Благодаря этому союзу мастеров слова зритель получил возможность увидеть очаровательную сказку "Про Ивана-молодца и подарки из ларца" в Самарском театре оперы и балета, легкий, но пронизанный свежими идеями мюзикл "Провинция" в театре для детей и молодежи "Мастерская" и полную смелых трактовок классики музыкальную трагикомедию "Два благородных дона" в Самарском театре драмы им. А. М. Горького. В городе Иваново уже не первый сезон с успехом идет музыкальный спектакль "Остров сокровищ", созданный по их сценарию. Скоро премьера его "расширенной и углубленной" версии, подготовленной Кариной Шебелян, состоится в Самарском Театре оперы и балета. Какова история сотворчества и дружбы этих удивительных людей? — Ответ на этот вопрос содержится в интервью с ними, которое специально для "Волга Ньюс" провел Станислав Фурман.

Фото: предоставлено автором

— Александр, Леонид, ваши имена уже очень хорошо знакомы самарским театралам, однако такова уж планида авторов: они редко оказываются в публичном поле и зачастую, кроме, собственно, имен, о них мало что известно зрителю. Между тем постановки спектаклей по произведениям местных авторов — штука для Самары редкая и удивительная, поэтому публика, конечно, хочет знать как можно больше о тех, чьи таланты проторили себе дорогу на самарские театральные подмостки. Начнем с главного: где, когда и как вы познакомились? 

Леонид: Мы с Сашей познакомились в конце 90-х на почве профессионального партнерства: я руководил производственным объединением "Самарский рекламный трест", а Саша — мастерской дизайна "АРТЕЛЬ", и у нас сразу сложились прекрасные деловые отношения.

— А с чего началось ваше творческое сотрудничество?

Александр: Дело было так: в 2015 году у меня, точнее, у нас с женой родилась первая внучка. И уже через год мы стали задумываться: вот подрастет, куда и на какие спектакли ее водить? Выбор в Самаре тогда был небольшой… А в то время моя жена Ия Немировская, работая менеджером проектного отдела в нашем театре оперы и балета, выиграла грант компании "ЛУКОЙЛ" на постановку музыкальной сказки, и мы стали искать, что бы, собственно, поставить? Какую пьесу?

Хотелось чего-то свежего, незаезженного, оригинального… И тут я, как раз прогуливаясь с коляской по набережной, вспомнил, что Леня — писатель. Прямо с набережной, не откладывая в долгий ящик, звоню ему и спрашиваю: "Оперному театру музыкальная сказка нужна. Сможешь сценарий написать?", — он отвечает: "Смогу!". Вот так все и началось. Следом я оттуда же, с набережной, позвонил Андрею Колесникову: мол, не хочешь ли пару песен к музыкальной сказке для Оперного театра сочинить? (прим. редакции: Андрей Колесников — бард, композитор, поэт, интервью с ним — https://volga.news/article/781953.html). Андрей в ответ: "Почту за честь!".

Леня буквально за несколько дней сотворил сценарий, который нам пришелся очень по душе. А Андрей человек плодотворный, вдохновение его надолго не покидает: написал сразу несколько очень ярких песен для персонажей будущего спектакля.

"Оперные" сперва были в недоумении: дескать, как это так, какой-то бард нам в академическом театре будет музыку писать, а после премьеры их просто замучили восторгами — и зрители, и коллеги из других регионов: "Где вы такого потрясающего театрального композитора отыскали?"

И потом так получилось, что я попал в больницу, а в это время артисты Оперного, задействованные в готовящемся спектакле, посетовали на то, что прозаический текст им запоминать непросто. Вот если бы стихотворный… Так я прямо там, в палате между капельницами, и зарифмовал его полностью. И вот так сложился наш творческий триумвират: Леня — сценарист, Андрей — песенник, а я — "лицо, ответственное за рифму".

Так мы написали и сказку "Про Ивана-молодца и подарки из ларца", и последующие сочинения — "Остров Сокровищ", "Два благородных дона", "Провинция". 

— Леонид, Александр в своем рассказе о начале вашего совместного творческого пути поименовал вас писателем. Что он имел в виду?

Леонид: Видимо, то, что де-факто меня действительно можно так назвать. Я еще в школе хотел стать писателем, причем началось все именно со Стивенсона, с "Острова сокровищ". Когда я впервые лет в 11-12 прочитал этот роман, мне сразу захотелось стать писателем. 

— Я предположил было, что пиратом.

Леонид: Ну, сначала, конечно, пиратом, да, но реальность все-таки быстро меня как-то, знаете, переориентировала. Примерно, как Тома Сойера, который, помните, тоже мечтал стать пиратом. Так вот, писать о пиратах и вообще обо всяких приключениях я начал как раз тогда, классе в пятом-шестом. Перечитал весь доступный пионеру корпус приключенческой литературы — от, собственно, Роберта Стивенсона, Жюля Верна и Луи Буссенара до Даниэля Дэфо и Фенимора Купера — и принялся писать, как одержимый.

У меня была дерматиновая папка — этакая помесь планшета с портфелем, такие были тогда распространены среди советских школьников, и я таскал в ней на уроки не только учебники, тетрадки и всякую школьную канцелярию, но и свои черновики. И на занятиях, которые мне были не особенно интересны, вроде биологии или, скажем, физики, я улетал в миры флибустьеров, благородных разбойников и всяческих сорвиголов и сочинял, сочинял, сочинял… Иногда бумага заканчивалась, и тогда я писал прямо на самой папке.

Одноклассники передавали то рукописи, то папку из рук в руки и горячо советовали обязательно продолжать. Я с удовольствием следовал их советам вплоть до окончания школы. Потом поступил в Самарский государственный университет на исторический факультет, при этом любимую тему не бросил: специализировался по средневековью, а диплом писал по теме карибского пиратства.

Чуть позже, в начале двухтысячных, весь этот опыт как-то суммировался, и я написал приключенческий роман, действие которого разворачивается в двух временных плоскостях — в современности и в XVII веке. Разумеется, пиратство там было одной из ключевых сюжетообразующих линий. 

— Это произведение издано?

Леонид: Да, причем история его издания, наверное, сама по себе заслуживает отдельной новеллы. Дело обстояло так: я написал роман "Все золото мира или отпуск в Зурбагане" (в нем я постарался развить "Гринландию" — вселенную, созданную одним из моих любимых писателей — Александром Грином), и мы с братом издали буквально 50 экземпляров на собственные средства, просто для того, чтобы при случае дарить знакомым. А в то время как раз набрала силу мода на аудиокниги и прочий, так сказать, цифровой интеллектуальный продукт. И вот звонит мне одна моя знакомая, работающая в московском издательстве, специализирующемся на учебной литературе, и сообщает, что есть запрос на создание интерактивного учебника по истории Средних веков. Сможешь, мол, такой учебник сотворить? Я отвечаю: "Почему бы нет? Смогу", — в памяти все мои университетские работы были еще вполне свежи, нет причин отказываться, тем более что и гонорар предполагался солидный.

Договорились о том, что я приеду в столицу на встречу с лицами, ответственными за реализацию этого проекта, чтобы обсудить все детали и заключить контракт. Я на всякий случай прихватил с собой пару книжек: мало ли, вдруг пригодятся? — Москва велика, а жизнь — штука непредсказуемая.

С интерактивным учебником ничего не вышло, оказалось, что идею о его создании сочли преждевременной, один отдел не ведал, что делает другой, в общем, мог бы и не ехать. Я, конечно, слегка расстроился, но унывать не стал. Дай, думаю, дойду до издательства "Вагриус", хоть экземпляр романа своего кому-нибудь там оставлю, не тащить же обратно в Самару! Долго я офис этого издательства искал, всю улицу Правды исходил вдоль и поперек, а оказалось, что от места, куда я на переговоры приехал до искомой точки — метров 100, просто тогда пол-Москвы перекопано было, и следовало идти в обход, как и положено "нормальному герою" из, опять-таки, тесно связанной с пиратской тематикой песенки.

В общем, после полутора часов блужданий вокруг да около я нашел, где находится "Вагриус", и вручил свою книжку девушке-редактору, которая поощрила мою инициативу примерно такой речью: "Я, конечно, книжку вашу взять могу, но исключительно для очистки совести: у нас колоссальный объем непрочитанных рукописей и очередь из авторов — на месяцы вперед. Раньше сентября на нее даже не взглянет никто из работников соответствующего отдела". На дворе — то ли конец марта, то ли начало апреля.

"Ну что же, — говорю, — в сентябре, так в сентябре, мне торопиться некуда". Отдал книжку и отбыл восвояси. Вдруг буквально через две недели — звонок: "Я прочитала вашу книгу и готова рекомендовать ее руководству для подготовки к изданию". Не прошло и месяца, как издательство заключило со мной договор и пустило "Все золото мира" в тираж. Так я стал человеком, которого можно официально именовать словом "писатель". Это был 2004 год.

В 2005 вышло продолжение под названием "Разработчик или побег в рай". Издательство настаивало на продолжении серии. Я уже немного охладел к этой теме, но честно написал третью книгу, однако опубликовать ее "Вагриус" не успел: грянул экономический кризис 2008 года и похоронил этот проект. Я, откровенно говоря, вздохнул с облегчением. Как сказал Охотник из фильма "Про Красную Шапочку": "Охота — это когда охота, а когда неохота, то кому это надо?"

При этом в 2007 году у меня вышла еще одна книга — в другом издательстве, "Эксмо", на совершенно иную тематику, в абсолютно иной эстетике: "Кому бесславие, кому бессмертие" — о событиях, связанных со Второй мировой войной.

— Вы являетесь участником какого-то писательского профсоюза?

Леонид: Буквально до прошлой недели я числился членом Интернационального союза писателей. Теперь перестал. 

— Почему?

Леонид: Меня исключили за неуплату членских взносов. Я не возражал. Понимаете, сейчас это не имеет смысла: платить членские взносы, а потом самому оплачивать через этот же Союз издание своих же книг. Раньше, когда мой отец — самарский художник Анатолий Острецов состоял в Союзе художников РСФСР, в этом смысл был: огромные скидки на расходные материалы — краски, кисти, изготовление рам к картинам, выделение творческих мастерских, распределение государственных и ведомственных заказов на картины, участие во всесоюзных выставках… Был смысл состоять тогда и в Союзе писателей, где членам Союза гарантировалось издание их книг, и в Союзе композиторов…

Сейчас участие в творческих Союзах сводится лишь к удовлетворению собственного тщеславия за собственные деньги. К тому же, для того чтобы стать членом Союза писателей или художников (коим я тоже являюсь по совместительству), надо всякие бумажки собирать, уходить с головой в какие-то бюрократические джунгли, тратить время на сбор рекомендаций и коллекционирование свидетельств… В общем, есть дела поинтереснее.

— Александр, а вы когда и как ощутили в себе тягу к поэзии?

Александр: Самых первых каких-то детских своих стихов не помню, врать не буду, но вообще, наверное, мои стихи — это воплощение нереализованных талантов родителей. Моя мама окончила с золотой медалью школу и мечтала поступить на филологический факультет Ленинградского университета, но мой дедушка, военврач, просто сам отнес ее документы в мединститут, и она всю жизнь проработала детским врачом, хотя мечтала о другой профессии.

Мой папа, выпускник консерватории, после войны приехал в Куйбышев по распределению из Одессы, стал здесь артистом оркестра Куйбышевской филармонии, организовал квартет (он сам был альтистом). В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения, и в музее Самарской филармонии будет организована посвященная ему выставка. Папа был хохмач, большой выдумщик, душа любой компании, особенно творческой. Он входил в оргкомитет Московского фестиваля молодежи и студентов, писал сценарии разных мероприятий для Филармонии, а класса с восьмого стал привлекать и меня к их написанию.

Возможно, тогда что-то и было впервые. Потом я писал различные стихотворные поздравления по просьбе мамы для разных мероприятий в ЛОР-отделении Первой городской детской больницы, где она тогда работала. Но более серьезно все проявилось на третьем  курсе Политехнического университета, когда я начал заниматься Студенческой весной и попал в Театр поэзии Политехнического института к Алле Петровне Байковой.

На наши спектакли невозможно было попасть, а все вечера я пропадал в этом театре. "Владимир Высоцкий", "Мастера", "Горящее сердце Гарсиа Лорки", "Крысолов", "Сказание о Степане Разине", "Вспомните, ребята…" Для постановки "Вспомните, ребята…", посвященной 40-летию Великой победы, мы самостоятельно написали сценарий о судьбах студентов нашего института, ушедших на фронт: собрали информацию о них в архивах института, подобрали для каждого соответствующие стихи и песни Владимира Высоцкого, Евгения Симонова, Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Александра Розенбаума, подготовили видеоряд из слайдов… На областном конкурсе зрители не стеснялись слез…

Кроме официальных спектаклей, у нас была традиция: на 23 Февраля женская часть Театра поэзии устраивала капустник для парней, а на 8 Марта — наоборот. Вот где можно было развернуться по полной: функции диктофона тогда выполнял рулон бумаги, на котором мы дружно писали сценарии, придумывая на ходу "разные вкусности", а потом я его расшифровывал, "причесывал" и готовил финальный вариант.

Это была совершенно фантастическая пора, а мы дружим и встречаемся до сих пор, хотя минуло уже более сорока лет. Наша Алла Петровна Байкова умерла в октябре 2023 года. Но еще при жизни мы успели издать полный сборник ее стихов.

— Потрясающая история, спасибо! А у вас были какие-то изданные работы? 

Александр: Нет. Никогда. 

— То есть, широкое официальное признание как поэт вы получили только после 2016 года, когда в театрах пошли спектакли, созданные при вашем участии?

Александр: Наверное, можно так сказать… Меня как-то вопрос "признания" особо никогда не волновал, да и поэтом я себя не именую… Просто, порой возникает непреодолимое желание записать мысли, которые приходят в голову, а в результате получаются стихи.

— Как складывалась ваша творческая судьба после Политеха?

Александр: Очень насыщенным был период работы в Самарском техническом лицее. Мы там предложили праздновать в октябре День посвящения в лицеисты, как в Пушкинском лицее. Придумывали невероятно насыщенную программу, вплоть до того, что даже в мае, на Последнем звонке первого выпуска лицеистов, ставили целую оперу. В то время была очень популярна рок-опера Алексея Рыбникова "Юнона и Авось" и я ее переделывал под наши реалии:
"Мама вас на рассвете разбудит,
Проводить необутая выйдет –
День открытых дверей в институте,
ПТУ вас уже не увидит.
В Политех даже с тройками примут,
Лишь едва на пороге завидят,
Здесь о вас никогда не забудут
И стипендией вас не обидят…"

Одним из педагогов лицея был Андрей Мищенко, физик, обладающий шикарным оперным баритоном, — специально под него сочинялись и музыкальные номера, и роли. А на Новый год мы организовали "День капитализма": придумали свою валюту, назвали "фейс" от английского "face" — "лицо" — "лицей". Напечатали внушительное количество этих "фейсов".

Дети в течение полугода получали эту валюту как эквивалент своих достижений в учебе и общественной жизни лицея. А 30 декабря на новогоднем фестивале они могли на эти "деньги" покупать всяческие товары. Кому не хватало "фейсов", те могли прийти к завучу и предложить свои услуги: заклеить окна, вымыть лестничные пролеты и т. д. Один из классов взял в аренду на праздник столовую: ученики принесли всякие вкусняшки, всех угощали… Кто-то компьютерные классы брал в аренду, кто-то стилистикой занимался, кто-то фотографировал.

В общем, глаза горели у каждого. Потом была финальная дискотека, и все, у кого оставались непотраченные "фейсы", могли принять участие в аукционе, на котором разыгрывались элементы декора зала, автографы преподавателей и кассеты с музыкой, звучавшей на этой дискотеке. И все эти памятные сувениры можно было приобрести только за "фейсы", поэтому в какой-то момент они стали конвертироваться: чтобы купить главный лот аукциона — кассету с нашей новогодней дискотеки, победителю пришлось менять на "фэйсы" настоящие рубли, и набрать-таки необходимую сумму. Такая вот микромакроэкономика девяностых.

А после лицея возникла новая волна моей творческой активности — мы с Анатолием Макаровым, известным самарским энтузиастом бардовского движения, битломаном и вообще человеком беспредельного творческого потенциала, начали заниматься рекламой, в частности, телевизионной.

В те времена, в 90-е годы, рекламу называли "коммерческим искусством" не просто так: тогда, чтобы отвоевать какую-то часть рекламного рынка, нужно было проявлять чудеса изобретательности, быть "креатором" до мозга костей. Особенно если речь шла о телевизионной рекламе: это был по-настоящему бескомпромиссный творческий процесс. Тендеры на рекламные кампании выигрывали не те, кто предлагал подешевле, а те, чьи предложения содержали максимально оригинальный, броский и запоминающийся контент. В рекламе начинали свой творческий путь очень многие писатели, поэты, сценаристы, композиторы, дизайнеры…   

— А в какой сфере вы работаете сейчас?

Александр: Я занимаюсь различными видами полиграфии, вот, в частности, принес вам в подарок издание полной версии пьесы "Два благородных дона". Дело в том, что в спектакль не вошло довольно многое из того, что было прописано в сценарии: режиссерский взгляд на эту историю существенно отличается от того, что мы придумали изначально. Многие сцены, монологи, диалоги просто не поместились в постановку. 

— Нельзя сказать, что это осталось незамеченным зрителями. Будучи сам одним из таковых, признаюсь, я не раз испытал чувство недоумения от некоторой, скажем так, недосказанности. Создалось впечатление, что "за сценой" остались многие важные, в том числе сюжетообразующие компоненты. Фабулу этой истории не назовешь простой, да и проблематика ее требует всестороннего осмысления, нуждающегося в серьезной детализации. Если в "Провинции" все довольно просто: композиция линейна, а подтексты не уводят в бездны разнообразных трактовок классики, то с "Двумя благородными донами" дело обстоит совершенно иначе: фигуры главных героев — Дона Жуана и Дона Кихота — опираются на очень плотный культурологический фундамент, вокруг которого кишмя кишат литературные аллюзии… 

Леонид: Увы, со многими аспектами вашего высказывания мне придется согласиться. Когда мы сочиняли "Донов", у нас было довольно мало опыта в понимании специфики режиссерской работы. Когда сочиняешь сценарий, ты сам себе режиссер, у тебя в голове складывается собственное представление о том, каким будет сценическое действо, а оно подчас крайне далеко от режиссерской версии спектакля.

Сейчас, с опытом, мы научились сочинять пьесы так, чтобы их можно было перекраивать и сокращать без ущерба для когнитивной составляющей, а тогда, когда мы работали над этой пьесой, такой навык еще не был нами приобретен, и это, конечно, сказалось на ее концептуальной целостности. 

Александр: Если вы прочитаете пьесу в том виде, в каком она существует в принесенном мной издании, то сможете без труда заметить разницу: прояснится история с морисками, станут куда яснее мотивации главной героини, куда понятнее станут роли, которые играют слуги, и главное, будет более ясно, что стало с героями дальше. Да и в целом тема примата чести и благородства над сиюминутной выгодой станет более оправданной. Спектакль во многом принес логику в жертву зрелищности. Насколько это было оправдано? — Об этом лучше судить зрителю. 

Леонид: Коль скоро зритель в финале аплодирует и кричит "Браво", можно считать, что да, оправдано. По крайней мере, практикой. 

— А как вообще возникла идея построить сюжет пьесы на пересечении жизненных путей Дона Кихота и Дона Жуана? 

Леонид: Сначала родилась идея соединить этих двух знаковых героев мировой литературы, и подумать, что из этого могло получиться, так как Дон Кихот и Дон Жуан персонажи с явно противоположным мировоззрением, а это уже может стать основой для драматургического конфликта. Тем более что место действия обоих героев — Испания, а в литературе, драматургии и кинематографе различные авторы их традиционно помещают примерно в одно условное время — начало XVII века, хотя легенда о Дон Жуане родилась несколькими веками раньше.

В процессе написания добавилось желание провести параллели и сопоставить основные ценности двух поколений — "условно советского" и постсоветского, то есть, поколения тех, кто воспитан на "…жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин…", и тех, кто знает о морально-нравственных императивах СССР только из советского кино и школьных уроков истории.

Во многом, образ Дона Кихота — это образ советского человека, простодушного, наивного, воспитанного в абсолютном доверии к государству, тогда как образ Дона Жуана, наоборот, отсылает к поколению, у которого превалирует критическое восприятие действительности, не склонному строить свои отношения с миром и индивидуумами на априорном доверии.

Поколение "романтиков" и поколение "прагматиков" сталкиваются с вопросом чести, и представитель каждого из них решает этот вопрос сообразно своим принципам. Увы, в результате не побеждает ни тот, ни другой, побеждает циничная практичность…

У этой истории нет ни "счастливого", ни "трагического" конца… Возможно, у нее вообще нет конца, есть только финал спектакля и финал, или эпилог пьесы, который, к сожалению, в спектакль не вошел. 

— Зато абсолютно четко всей логикой фабулы сформирован счастливый конец в мюзикле "Провинция". В интервью Андрей Колесников уже поведал о том, как идея и первые музыкальные номера этого спектакля родились из порыва вдохновения двух очень молодых одаренных людей еще в советское время. Верно ли я понимаю, что сценария как такового первая редакция "Провинции" просто не имела?  

Леонид: Совершенно верно. Андрей Колесников и Александр Симонов записали на бобину полтора десятка музыкальных композиций в скажем так, некой "сюжетной последовательности", сквозь которую читалась история про юношу, уезжающего за славой из небольшого городка в столицу, а потом разочаровывающегося в своем выборе и возвращающегося домой. То, что представлял собой этот мюзикл изначально, — это сильно постаревшая магнитофонная пленка, содержавшая замечательные вокально-инструментальные номера. А дальше Андрей предложил нам сделать из этого основу для полноценного музыкального спектакля.

Композитор Андрей Колесников: "Жизнь - это очень интересно" Композитор Андрей Колесников: "Жизнь - это очень интересно"
Андрей Колесников - один из самых титулованных бардов России. Лауреат Грушинского, Ильменского и многих других фестивалей. Творческий семейный дуэт - Ирина и Андрей Колесниковы - известен и популярен не только в нашей стране. Несколько лет назад Андрей приобрел известность и как композитор, чья музыка звучит в спектаклях российских театров. Специально для Волга Ньюс с ним поговорил музыкант Станислав Фурман.

Началась наша с Александром работа: я пишу пьесу, в прозе, а он занимается всем, что касается стихосложения. И в процессе пишутся новые вставные номера, обогащается структура, "наращивается мясо", появляются комичные акценты, шутки, обостряются диалоги, и все это формирует полноценные образы героев, превращает их из персонажей-функций в персонажи-характеры, которым можно сопереживать. Иными словами, так формируется внутренняя самоорганизация сценария, из которой режиссеру удобно "выковывать" гармоничный и сбалансированный спектакль. 

— Создается впечатление, что у вас уже блестяще наработаны алгоритмы соавторства. Наверняка в планах новый сценарий?

Александр: Да, и не один: сейчас мы работаем над мюзиклом "Том Сойер" по Марку Твену, которого, так уж сложилось, мы оба очень любим. Инсценировка уже практически завершена, более того, музыку к этому спектаклю пишет сын Леонида, Кирилл Острецов. 

Леонид: Кирилл сейчас учится в Самарском институте культуры на специализации "артист-вокалист" и параллельно пробует себя в качестве композитора. Первый опыт сочинения театральной музыки у него уже был: он совместно с Андреем Колесниковым и под его патронатом работал над музыкальными номерами "Острова сокровищ", который был поставлен в Ивановском областном музыкальном театре.

Сейчас Кирилл продолжает сочинять, совмещая в аранжировках живые инструменты (он окончил музыкальную школу по классу скрипки) с цифровой обработкой звука и привлечением новых возможностей, связанных с использованием ИИ… Надеюсь, все получится, я в него верю. 

Александр: Я тоже.

Леонид: Что касается новых сценариев: у нас написана пьеса "Цирюльник из Севильи" по фабуле пьесы Бомарше "Севильский цирюльник", но с качественно иной смысловой нагрузкой; есть новая оригинальная инсценировка "Острова сокровищ" под названием "Тайна острова Флинта", а самое, наверное, интересное — это материал для музыкального спектакля "Онегин. Продолжение", который являет собой продолжение пушкинского романа в стихах, ни больше, ни меньше.

— Вы что, дописали "Онегина", серьезно?

Александр: Вполне серьезно. Если представить, что история Онегина и Татьяны Лариной  не закончена, то почему бы нам не  завершить дело классика? Я понимаю ваше удивление, но мы — далеко не первые, кто покушается на святыни. Конечно, понятно, что с гениальной поэзией Пушкина надо обращаться предельно тактично и бережно, но это безумно интересно — предположить, как оно там могло было быть дальше. Это очень серьезная, вдумчивая, кропотливая работа еще и потому, что я заранее предчувствую возможный вал критики уважаемых специалистов, который, наверное, даже наверняка, обрушится на мою голову за то, что "посмел посягнуть…" 

— А кто автор музыки?

Леонид: Их двое: известный самарский бард, лауреат Грушинского фестиваля Татьяна Ляндрес и все тот же наш постоянный соавтор Андрей Колесников.

— Ваш творческий союз с Андреем самарской публике хорошо известен. А как в вашей компании оказалась Татьяна Ляндрес?

Александр: Мы с Таней знакомы очень давно, еще со времен того самого Театра поэзии Аллы Петровны Байковой, о котором я рассказывал в начале нашего разговора. Татьяна была душой этого коллектива. А какие замечательные песни она уже тогда писала, в том числе и для наших спектаклей! Она вообще человек, постоянно бурлящий идеями и энергией.

— Получается, что ваш авторский тандем, по сути, уже с некоторых пор не совсем тандем. Скорее, он похож на центр некоей творческой лаборатории, генерирующей весьма разносторонние проекты.

Леонид: Да, пожалуй, так оно и есть, только это не совсем центр: все крутится не вокруг нас, а вместе с нами. И это куда интереснее, это больше соответствует тем законам, по которым развивается и искусство, и сама жизнь.

Гид потребителя

Последние комментарии

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31