В Самаре открылся первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера"

27 марта во Всемирный день театра Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича одной из самых ярких постановок своего репертуара — оперой "Аида" Дж. Верди начал первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера".

В программу фестиваля вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

"В фестивале будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества, а особенность фестиваля заключается в участии уроженцев Самарской области, ныне представляющих оперное искусство на лучших сценах мира, и звезд оперы, чьи пути связаны с самарским театром", — отметил художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер Шостакович Опера Балет Евгений Хохлов.

С праздником зрителей и коллектив театра поздравила министр культуры Самарской области Ирина Калягина, которая отметила, что "Наследие. Опера" обещает стать настоящим праздником для ценителей, и пожелала фестивалю долгой и интересной творческой жизни.

Особым событием стало участие в спектакле гостей фестиваля — друзей и давних партнёров — ведущих солистов Большого театра Беларуси: партию Амнерис исполнила заслуженная артистка Республики Беларусь, солистка Большого театра Беларуси Оксана Волкова, партию Радамеса исполнил солист Большого театра Беларуси Дмитрий Шабетя, партию Рамфиса исполнил заслуженный артист Республики Беларусь, солист Большого театра Беларуси Андрей Валентий.

Партию Аиды исполнила заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина. Партию Амонасро — заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин. Царь — Артём Камалитдинов; Жрица — Евгения Бумбу; Гонец — Владислав Новичков.

За дирижёрский пульт в этот вечер встал народный артист Башкортостана, художественный руководитель Большого театра Беларуси Артём Макаров.

Либретто Антонио Гисланцони

Дирижёр-постановщик — Александр Анисимов

Режиссёр-постановщик — Юрий Александров

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев

Хормейстер — Валерия Навротская

Балетмейстер-постановщик — Ирина Шаронова

Программа Первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера"

Открытие фестиваля

Пятница 27.03 I 18:30 I Большая сцена

Джузеппе Верди

"Аида"

Опера в 4 действиях, 7 картинах

Исполнители:

Солисты и артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, а также Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — Артём Макаров, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, народный артист Республики Башкортостан

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа 20 мин

12+

Воскресенье 29.03 I 18:30 I Большая сцена

Пётр Чайковский

"Евгений Онегин"

Опера в 3 действиях

Исполнители:

Онегин — Владислав Куприянов, приглашенный солист Государственного академического Мариинского театра

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижёр — Андрей Лебедев, дирижёр Московского театра "Новая Опера" имени Е.В. Колобова

Продолжительность 3 часа

12+

Четверг 02.04 I 18:30 I Большая сцена

Дмитрий Шостакович

"Нос" Впервые!

Концертное исполнение

К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича

Исполнители:

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — Павел Смелков, главный дирижер Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра во Владивостоке

Продолжительность 1 час 45 минут

12+

Суббота 04.04 I 15:00 I Большая сцена

Сергей Слонимский

"Мастер и Маргарита"

Опера в 2 действиях

К 80-летию Сергея Лейферкуса

Исполнители:

Пилат — Сергей Лейферкус, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР

Левий Матвей — Михаил Губский, заслуженный артист России, солист Московского театра "Новая Опера" имени Е.В. Колобова

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Продолжительность 2 часа 50 мин

Спектакль — лауреат премии "Золотая Маска", специальная премия "Маэстро" год и премии "Онегин" в номинации "Событие. Традиции")

16+

Воскресенье 05.04 I 17:00. I Малая сцена

Сольный концерт Валерия Макарова "Под солнцем Италии"

Исполнители:

Солист — Валерий Макаров, солист Большого театра России и театра "Новая опера" им. Е.В. Колобова

Артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

12+

Вторник 07.04 I 19:00. I Малая сцена

Концерт немецкой вокальной лирики "Грезы любви"

Исполнители:

Солистка — Любовь Стучевская (Италия), звезда мировой оперной сцены

Артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

12+

Среда 08.04 I 18:30 I Большая сцена

Джоаккино Россини

"Севильский цирюльник"

Опера в 2 действиях

Исполнители:

Розина — Яна Дьякова, солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина

Граф — Алексей Курсанов, солист Государственного театра Майнингена (Германия)

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — Юрий Медяник, главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа 10 мин

12+

Суббота 11.04 I 17:00 I Большая сцена

Джузеппе Верди

"Бал-маскарад"

Опера в 3 действиях

Исполнители:

Амелия — Лидия Фридман, приглашенная солистка ведущих оперных театров Европы

Ричард — Сергей Абабкин, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера"

Ренато — Владислав Сулимский, солист Государственного академического Мариинского театра

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа

16+

Закрытие фестиваля

Воскресенье 19.04 I 15:00 I Большая сцена

Джакомо Пуччини

"Триптих"

I отделение

"Плащ" Премьера!

Опера в 1 действии

II отделение

"Сестра Анжелика" Премьера!

Опера в 1 действии

III отделение

"Джанни Скикки"

Опера в 1 действии

Премьера в САТОБ: 25 ноября 2018

Исполнители:

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа

12+

В фестивале принимают участие солисты и артисты оперы, балета, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Театр оставляет за собой право вносить изменения в репертуар и состав действующих лиц.