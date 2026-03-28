Юные театралы Самарской области вновь в числе лидеров фестиваля "Театральное Приволжье"

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 27 марта, во Всемирный день театра, в Приволжском федеральном округе подвели итоги VII сезона Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье". Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и за годы проведения стал одним из крупнейших общественных театральных проектов округа.

Фото: предоставлено пресс-службой полпреда президента в ПФО

В VII сезоне приняли участие более 25 тысяч юных артистов из 1,5 тысячи непрофессиональных театральных коллективов. В финал вышли 28 спектаклей из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

По традиции центральной площадкой церемонии стал Ижевск. К онлайн-трансляции подключились все регионы ПФО: за объявлением результатов следили участники фестиваля, режиссеры, педагоги и эксперты — признанные деятели театрального искусства.

К участникам проекта от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился заместитель полпреда Олег Машковцев. "Театральное Приволжье" уже давно стало брендом, узнаваемым далеко за пределами округа. К нам стремятся попасть ребята из других федеральных округов и исторических регионов. В этом году вместе с вами мы исполним мечту молодежного театра-студии "Браво" из Харцизска Донецкой Народной Республики — ребята приедут на финал в апреле и выступят на одной сцене с участниками фестиваля. Идеи и инициативы участников проекта недавно обсуждались и на съезде Союза театральных деятелей России. Это подтверждает: фестиваль — не просто событие, а настоящая программа развития любительских театральных коллективов", — отметил Олег Машковцев.

Церемония началась с "видеооткрыток" спектаклей-финалистов. Затем представители региональных экспертных жюри объявили победителей. Лауреатов определили в номинациях "Лучший молодежный спектакль", "Лучший детский спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее музыкальное оформление" и "Лучшее художественное оформление".
Самарская область — вновь в числе лидеров фестиваля. Третье место в номинации "Лучший молодежный спектакль" занял театр DragLAB (руководитель — Семён Гуськов) с постановкой "Барабаны в ночи".

В номинации "Лучшая режиссёрская работа" победа также досталась Семёну Гуськову — руководителю этого коллектива. В конкурсе плакатов и афиш второе место в детской категории заняла Ильина Алиса из Самарской области.

"Театральное Приволжье" — наш любимый фестиваль, в котором мы третий год принимаем участие. Родной фестиваль — это вдвойне приятно. Очень приятно добиваться успеха на той земле, на которой ты вырос, которая тебя породила и победа в фестивале "Театральное Приволжье" очень важна для нас!", — поделился впечатлениями руководитель театра DragLAB Семён Гуськов.

От Самарской области в этом году на фестиваль поступило 265 заявок из 33 муниципальных образований. Победителем регионального этапа фестиваля в номинации "Лучший детский спектакль" был признан народный ансамбль "Каприз" из Кинеля. "Я горожусь командой городского Дома культуры, которая способна делать подобные проекты, которые могут быть конкурентоспособными не только в регионе, но и за его пределами — рассказала директор Дома культуры г. о. Кинель Анжелика Власова.
Увидеть спектакли победителей, призеров и финалистов, а также лучшие афиши и плакаты можно на сайте театральноеприволжье.рф. Там же доступна запись церемонии подведения итогов во вкладке "Голосование".

Торжественная церемония награждения победителей фестиваля "Театральное Приволжье" пройдет с 21 по 24 апреля в Ижевске.

Лауреаты фестиваля:

Лучший молодежный спектакль
— 1 место — "Женитьба Бальзаминова" (Народный студенческий театр "Кириллица", Пензенский государственный университет, Пензенская область).
— 2 место — "Калека с острова И" (Авторский студенческий театр "17-я Скрипка", Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермский край).
— 3 место — "Барабаны в ночи" (театральный коллектив DragLAB, Самарская область).
Лучший детский спектакль
— 1 место — "Однажды на ярмарке" (детская театральная студия "Апуш" КДК им. В. И. Ленина, Республика Татарстан).
— 2 место — "Белый пароход" (театр-студия "Театралика", Детско-юношеский центр Фрунзенского района, Саратовская область).
— 3 место — "Цветик-семицветик" (Образцовый театр балета "Радуга", Республиканский дом народного творчества, Удмуртская Республика).

Лучшая режиссерская работа
— Молодежные спектакли — Семен Гуськов, Самарская область.
— Детские спектакли — Миляуша Шайхутдинова и Зульфия Валеева, Республика Татарстан.

Лучшее художественное оформление
— Молодежные спектакли — Константин Бутин, Пензенская область.
— Детские спектакли — Анастасия Бузунеева, Республика Татарстан.

Лучшее музыкальное оформление
— Молодежные спектакли — Максим Лучинин и Анна Микаелян, Чувашская Республика.
— Детские спектакли — Михаил Кулалаев, Нижегородская область.

Лучшая мужская роль
— Молодежные спектакли — Арман Дерцян, Пермский край.
— Детские спектакли — Павел Семиреков, Саратовская область.

Лучшая женская роль
— Молодежные спектакли — Анастасия Лекомцева, Удмуртская Республика.
— Детские спектакли — Алина Кривулина, Пензенская область.

Победители конкурса афиш и плакатов
Возрастная категория от 6 до 17 лет
— 1 место — Ирина Кузина, Пензенская область.
— 2 место — Алиса Ильина, Самарская область.
— 3 место — Варвара Халова, Саратовская область.
— В номинации "Год единства народов России" — Полина Скорнякова, Саратовская область.

Возрастная категория от 18 до 30 лет
— 1 место — Милана Муталибова, Республика Татарстан.
— 2 место — Светлана Клепикова, Кировская область.
— 3 место — Виктория Ермошина, Республика Мордовия.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

