Не стало солистки балета Елены Брижинской, которая 20 лет выступала в Самаре

В воскресенье, 22 марта, не стало заслуженной артистки РСФСР Елены Брижинской. Об этом сообщает пресс-служба Самарского академического театра оперы и балета.

После окончания Новосибирского хореографического училища в 1969 г., работала в Новосибирском театре оперы и балета.

В 1970 г. стала солисткой балетной труппы Куйбышевского (Самарского) академического театра оперы и балета, где прослужила более 20 лет. За эти годы Елена Ивановна исполнила ведущие партии в балетах "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", "Дон Кихот", "Кармен-сюита", "Алые паруса", "Читра", "Семь красавиц", "Антоний и Клеопатра" и многие другие. В хореографии Игоря Чернышева исполнила партии в спектаклях "Поэма двух сердец", "Ромео и Юлия", "Маленький принц". Елена Брижинская — первая исполнительница главной женской партии в балете Андрея Эшпая "Помните!".

Прощание состоится 24 марта в 14.00 по адресу: ул. Ташкентская, 159, корпус 4 (Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина).

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

