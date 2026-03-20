В Самаре открывается первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера"

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича пройдет первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера", в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

Идеолог и художественный руководитель фестиваля — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича Евгений Хохлов отметил, что в фестивале будут сочетаться лучшие традиции театра, обретённые за последние годы творчества, а особенность фестиваля заключается в участии уроженцев Самарской области, ныне представляющих оперное искусство на лучших сценах мира.

В Фестивале "Наследие. Опера" примут участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой; друзья театра — постоянные приглашенные солисты; всемирно известные исполнители; ведущие дирижёры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.

27 марта в 18:30 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоится открытие первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера" оперой Дж. Верди "Аида" (12+). Историческая драма, в музыке которой таится лирическая повесть о любви и неминуемой жертве.

В спектакле примут участие друзья театра, ведущие солисты Большого театра Беларуси: заслуженная артистка Республики Беларусь Оксана Волкова, которая исполнит партию Амнерис; заслуженный артист Республики Беларусь Андрей Валентий, который исполнит партию Рамфиса; и Дмитрий Шабетя, который исполнит партию Радамеса. Спектакль пройдет под управлением художественного руководителя Большого театра Беларуси, народного артиста Республики Башкортостан Артёма Макарова.

Партию Аиды исполнит заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области Татьяна Ларина, солистка оперной труппы Шостакович Опера Балет. Партию Амонасро исполнит заслуженный артист России, народный артист Самарской области Василий Святкин, солист оперной труппы Шостакович Опера Балет. Царь — Артём Камалитдинов; Жрица — Евгения Бумбу; Гонец — Владислав Новичков.

Джузеппе Верди (1813–1901)

Либретто Антонио Гисланцони

Дирижёр-постановщик — Александр Анисимов

Режиссёр-постановщик — Юрий Александров

Художник-постановщик — Вячеслав Окунев

Дополнительно: полная программа Первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера"

Открытие фестиваля

Пятница 27.03 I 18:30 I Большая сцена

Джузеппе Верди

"Аида"

Опера в 4 действиях, 7 картинах

Исполнители:

Солисты и артисты Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, а также Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — Артём Макаров, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь, народный артист Республики Башкортостан

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа 20 мин

12+

Воскресенье 29.03 I 18:30 I Большая сцена

Пётр Чайковский

"Евгений Онегин"

Опера в 3 действиях

Исполнители:

Татьяна — Екатерина Петрова, солистка Московского театра "Новая Опера" имени Е. В. Колобова

Онегин — Владислав Куприянов, приглашенный солист Государственного академического Мариинского театра

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Продолжительность 3 часа

12+

Четверг 02.04 I 18:30 I Большая сцена

Дмитрий Шостакович

"Нос" Премьера!

Концертное исполнение

К 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича

Исполнители:

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — Павел Смелков, главный дирижер Приморской сцены Государственного академического Мариинского театра во Владивостоке

Продолжительность 1 час 45 минут

12+

Суббота 04.04 I 15:00 I Большая сцена

Сергей Слонимский

"Мастер и Маргарита"

Опера в 2 действиях

К 80-летию Сергея Лейферкуса

Исполнители:

Пилат — Сергей Лейферкус, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР

Левий Матвей — Михаил Губский, заслуженный артист России, солист Московского театра "Новая Опера" имени Е. В. Колобова

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Продолжительность 2 часа 50 мин

Спектакль — лауреат премии "Золотая Маска", специальная премия "Маэстро" год и премии "Онегин" в номинации "Событие. Традиции")

16+

Воскресенье 05.04 I 17:00. I Малая сцена

Сольный концерт Валерия Макарова "Под солнцем Италии"

Исполнители:

Солист — Валерий Макаров, солист Большого театра России и театра "Новая опера" им. Е. В. Колобова

Артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

12+

Вторник 07.04 I 19:00. I Малая сцена

Концерт немецкой вокальной лирики "Грезы любви"

Исполнители:

Солистка — Любовь Стучевская (Италия), звезда мировой оперной сцены

Артисты оркестра Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

12+

Среда 08.04 I 18:30 I Большая сцена

Джоаккино Россини

"Севильский цирюльник"

Опера в 2 действиях

Исполнители:

Розина — Яна Дьякова, солистка Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина

Граф — Алексей Курсанов, солист Государственного театра Майнингена (Германия)

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — Юрий Медяник, главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа 10 мин

12+

Суббота 11.04 I 17:00 I Большая сцена

Джузеппе Верди

"Бал-маскарад"

Опера в 3 действиях

Исполнители:

Амелия — Лидия Фридман, приглашенная солистка ведущих оперных театров Европы

Ричард — Сергей Абабкин, солист Московского музыкального театра "Геликон-опера"

Ренато — Владислав Сулимский, солист Государственного академического Мариинского театра

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа

16+

Закрытие фестиваля

воскресенье 19.04 I 18:30 I Большая сцена

Джакомо Пуччини

"Триптих"

I отделение

"Плащ" Премьера!

Опера в 1 действии

II отделение

"Сестра Анжелика" Премьера!

Опера в 1 действии

III отделение

"Джанни Скикки"

Опера в 1 действии

Премьера в САТОБ: 25 ноября 2018

Исполнители:

Солисты и артисты Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича

Дирижер — лауреат международного конкурса Евгений Хохлов

Исполняется на итальянском языке с русскими супратитрами

Продолжительность 3 часа

12+

В фестивале принимают участие солисты и артисты оперы, балета, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Театр оставляет за собой право вносить изменения в репертуар и состав действующих лиц.