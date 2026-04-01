В Самарском оперном театре состоится премьера к 120-летию Дмитрия Шостаковича

С 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича проходит первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера", в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

Идеолог и художественный руководитель Фестиваля - художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича Евгений Хохлов.

В Фестивале "Наследие. Опера" примут участие солисты, чьи творческие пути связаны с Самарой, друзья театра - постоянные приглашенные солисты, всемирно известные исполнители, ведущие дирижеры музыкальных театров России и ближнего зарубежья.

2 апреля в 18:30 в рамках первого международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера" впервые на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича прозвучит концертное исполнение оперы Д.Д.Шостаковича "Нос". 12+ Событие приурочено к 120-летию композитора.

Опера Д.Шостаковича "Нос" отличается от всего оперного репертуара. Это произведение - музыкальный авангард. В спектакле высмеиваются нравы Петербурга XIX века через фантастическую историю майора Ковалева: однажды его нос сбежал, чтобы занять более высокий пост. Это едкая сатира на карьеризм и то, как чин в обществе ценится выше человека.

"Опера "Нос" - вызов для любого театра, для коллектива - оперной труппы, оркестра, хора. И, конечно, это вызов для дирижера. Опера сложна своим музыкальным языком, образами. Сложно взаимодействие между группами оркестра, певцами и хором. Это произведение, которое требует детальной работы и четкого понимания стиля молодого Дмитрия Шостаковича", - рассказывает дирижер-постановщик Павел Смелков.

Над концертной версией работают: дирижер-постановщик - Павел Смелков, главный дирижер Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке, заслуженная артистка России, художественный руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра - Ирина Соболева, режиссер-постановщик - Дмитрий Громов.

"Нос" - первая опера, написанная Д.Д.Шостаковичем, но единственная опера композитора, которая еще не была представлена на сцене театра "Шостакович опера балет".

Действующие лица и исполнители:

Ковалев - Роман Николаев, Иван Яковлевич/Лакей/Иван Иванович - Степан Волков, Прасковья Осиповна - Ирина Янцева, заслуженная артистка России, заслуженная артистка Самарской области, Квартальный - Владислав Новичков, Иван/Петр Федорович - Анатолий Невдах, Нос/Ярыжкин - Давид Погосян, Доктор - Иван Григорьев, Чиновник - Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, Подточина - Светлана Каширина, Дочь Подточиной - Мария Курьянова, Сопрано соло - Софья Коляда, Старая барыня - Наталья Фризе, Торговка - Евгения Бумбу.