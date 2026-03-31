Представители творческого коллектива Шостакович Опера Балет отмечены наградами губернатора В Самаре открылся первый международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера" Юные театралы Самарской области вновь в числе лидеров фестиваля "Театральное Приволжье" Не стало солистки балета Елены Брижинской, которая 20 лет выступала в Самаре В театре "СамАрт" состоялась премьера спектакля "Встретимся на качелях"

Представители творческого коллектива Шостакович Опера Балет отмечены наградами губернатора

САМАРА. 31 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Указом губернатора Самарской области в регионе отмечены заслуги представителей Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Художественному руководителю и главному дирижёру Евгению Хохлову присвоена награда губернатора Самарской области — почётный знак "За труд во благо земли Самарской". Награда присуждается за значительный вклад в развитие культуры Самарской области.

Евгений Дмитриевич служит в Шостакович Опера Балет уже 15 лет. С 2017 года в должности главного дирижёра и художественного руководителя. Под музыкальным руководством Хохлова поставлено более трёх десятков премьер, в его репертуаре более 50 спектаклей.

За время художественного руководства театр осуществил значительные творческие проекты, получив высокую экспертную оценку всей музыкальной и культурной общественности страны:

  • театр постоянно и с большим успехом принимает участие в престижных всероссийских и международных фестивалях, форумах, конкурсах. Среди них: Национальная оперная премия "Онегин", Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль "Золотая Маска", Фестиваль Ассоциации музыкальных театров "Видеть музыку", Фестиваль Будущего Театра, Международный культурный форум в Санкт-Петербурге, Международный фестиваль танца и музыки в Бангкоке, Минский международный Рождественский оперный форум;
  • с 2018 года на базе театра с большим успехом работает Молодёжная оперная программа, результатом которой стало появление на сцене талантливой молодёжи;
  • выступления театра проходили на таких знаковых площадках, как Историческая и Новая сцена Большого театра России, Новая сцена Мариинского театра, сцена Thailand Cultural Centre, Большой театр Республики Беларусь, Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, сцена Российского академического молодежного театра, сцена МХАТ имени Максима Горького и многие другие;
  • в 2025 году театр стал обладателем премии Сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева "Маэстро" Российской Национальной театральной премии и Фестиваля "Золотая Маска" за постановку оперы "Мастер и Маргарита" С. М. Слонимского под руководством Евгения Хохлова;
  • в 2025 году проведён Первый международный фестиваль "Наследие. Балет", а 27 марта 2026 года, в Международный день театра, открылся Первый международный фестиваль "Наследие. Опера".

Ведущему солисту балета Сергею Гагену и солисту оркестра, концертмейстеру группы тромбонов Александру Пушко присвоено почётное звание "Заслуженный артист Самарской области".

Сергей Гаген, выпускник Пермского государственного хореографического училища. В Шостакович Опера Балет служит с 2013 года. Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Его репертуар насчитывает около 60 партий. Артист участвовал в таких масштабных гастролях театра в городах России и за рубежом, как Фестиваль музыкальных театров "Видеть музыку" на Новой сцене Большого театра, Международный фестиваль музыки и танца в Бангкоке, Российская национальная премия и фестиваль "Золотая Маска" на Новой сцене Большого театра России и другие.

Александр Пушко окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Л. В. Собинова. С 1983 года является артистом оркестра Шостакович Опера Балет, где служит уже 42 года. За это время в его репертуаре сложилось около 10 сольных партий в спектаклях театра.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

