В выходные, 11 и 12 апреля, в Самарском академическом театре драмы им. М.Горького состоялись премьерные показы спектакля "Гамлет" Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака (16+).
Над постановкой работали: режиссер-постановщик Дмитрий Акимов, художник-постановщик Елена Сорочайкина, художник по свету Александр Рязанцев, режиссер по пластике Кирилл Балтруков, режиссер сценических боев Денис Луценко, музыкальное оформление Дмитрия Акимова. Роль Гамлета исполнил Алексей Егоршин.
Современное и яркое прочтение истории принца датского, сделавшего роковой выбор, было тепло принято самарской публикой. А пролог до спектакля и необычный антракт произвели особое впечатление.
Дмитрий Акимов: "Это история про сегодня, про наше время, про вечные темы добра и зла, о которых мы пытаемся размышлять вместе со зрителем. Мне кажется, мы сделали масштабную работу".
Следующие показы состоятся 22, 23 апреля, 6, 17 мая, 17 июня.
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.