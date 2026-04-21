Выставочный проект Шостакович Опера Балет "За кулисами времени" открывается 22 апреля

Во вторник, 22 апреля, в 13:00 в Историческом парке "Россия — моя история" состоится открытие выставочного проекта Шостакович Опера Балет — "За кулисами времени".

В дополнение к масштабной мультимедийной экспозиции, посвященной 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации, Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича, в год своего 95-летия, представляет выставку, раскрывающую художественную природу театра через форму, образ и память сцены.

В центре проекта две экспозиционные линии:

— фотовыставка, посвященная балетмейстерам, определившим развитие самарской сцены — Наталье Даниловой, Алле Шелест, Игорю Чернышеву, Никите Долгушину;

— история постановок и представление театральных костюмов из оперных спектаклей на музыку Джакомо Пуччини.

Экспозиция демонстрирует взаимосвязь музыки, сценического костюма и хореографического мышления, отражая богатство театральной традиции Самары и вклад российских мастеров в мировое искусство оперы и балета.

В рамках открытия выставки для зрителей пройдет экспресс-лекция, посвященная истории Самарского академического театра оперы и балета, неразрывной связи с именем Дмитрия Шостаковича, традициям сценического мастерства и знаковым премьерам современности.

Выставка продлится до 5 мая.