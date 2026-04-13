Макабрический Гамлет в Театре драмы: так далеко и так близко к Шекспиру мы не были уже давно В Самарском оперном театре прошла опера Дж. Верди "Бал-маскарад" Премьеру трагедии Шекспира "Гамлет" показал Самарский театр драмы В театре "Грань" покажут премьеру спектакля "Мой бедный Марат" В Историческом парке "Россия — моя история" состоялось торжественное открытие выставки "150 артистов. СТД"

В Самарском оперном театре прошла опера Дж. Верди "Бал-маскарад"

11 апреля на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича в рамках первого Международного фестиваля оперного искусства "Наследие. Опера" состоялся показ оперы Дж.Верди "Бал-маскарад" (12+).

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

"С Евгением Дмитриевичем Хохловым мы знакомы уже давно - еще с моего студенческого времени. Мы не раз обсуждали возможность совместной работы, но из-за плотных графиков это долго не удавалось осуществить.

Я очень рада, что сейчас все совпало и у меня появилась возможность приехать и дебютировать в Самаре - для меня это действительно очень ценно и трепетно.

Вообще, в профессии мы часто пересекаемся с коллегами из Самары в самых разных точках мира, но особенно приятно встретиться именно здесь, на самарской сцене - это дорогого стоит", - поделилась впечатлением Лидия Фридман, впервые выступившая не только на сцене театра "Шостакович Опера Балет", но и в России, исполнительница партии Амелии.

"Эмоции после спектакля самые яркие, самые волшебные. Опера сложная, но именно поэтому после нее словно все отпускает и становится легко.

Роль непростая, но мне очень "по голосу", я в ней себя чувствую органично. Для меня это важный дебют, и особенно приятно, что он состоялся именно в Самаре.

Несмотря на драматизм сюжета, музыка все равно жизнеутверждающая - в итоге остается ощущение, что все хорошо. А переживания героя мне близки, это все из жизни, поэтому я его понимаю, и в чем-то он - это я", - рассказал солист Московского музыкального театра "Геликон-опера" Сергей Абабкин, дебютировавший в партии Ричарда.

"Сегодня все сложилось по-особенному: другой состав, другие эмоции, и спектакль рождается уже по-новому. Давно не исполнял эту партию, но мы очень быстро все восстановили и на сцене почувствовали настоящее единство. Мне кажется, получился живой, искренний спектакль.

А самарская публика - как всегда, невероятно теплая и принимающая, здесь по-другому просто не бывает", - отмечает Владислав Сулимский, солист Мариинского театра, первый исполнитель партии Ренато в самарской постановке оперы.

Поздравляем Софью Коляда с дебютом в партии Оскара и Ивана Григорьева с дебютом в партии Сэма!

Партии 11 апреля исполнили:

Ульрика - Светлана Каширина. Том - Андрей Антонов, заслуженный артист России, народный артист Самарской области. Сильвано - Роман Николаев. Судья, Слуга Амелии - Владислав Новичков.

Спектакль прошел под управлением Евгения Хохлова, художественного руководителя и главного дирижера театра "Шостакович опера балет", идеолога и художественного руководителя фестиваля.

После спектакля министр культуры Самарской области Ирина Калягина поздравила исполнителей с большим успехом!

  • Режиссер-постановщик - Филипп Разенков
  • Дирижер-постановщик и музыкальный руководитель - Евгений Хохлов
  • Художник-постановщик - Эрнст Гейдебрехт
  • Художник по костюмам - Татьяна Ногинова
  • Художник по свету - Ирина Вторникова
  • Художник по компьютерной графике - Владимир Поротькин
  • Хормейстер-постановщик - Максим Пожидаев
  • Хореограф-постановщик - Алина Мустаева
  • Фото для видеопроекций - Антон Сенько

Спектакль - лауреат Национальной оперной премии "Онегин" (2021).

Напомним, с 27 марта по 19 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича пройдет первый Международный фестиваль оперного искусства "Наследие. Опера", в программу которого вошли премьеры, репертуарные спектакли с участием звезд оперной сцены, круглые столы с ведущими музыкальными критиками страны, концерты камерной вокальной лирики, вокальные мастер-классы.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

