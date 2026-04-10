В Историческом парке "Россия — моя история" состоялось торжественное открытие выставки "150 артистов. СТД"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
10 апреля в Историческом парке состоялось по-настоящему масштабное событие, объединившее историю, культуру и лучшие традиции российской и региональной сцены. Открылась мультимедийная выставка "150 артистов. СТД", посвященная юбилею Союза театральных деятелей России.

Фото: Исторический парк "Россия - моя история"

Парк сегодня собрал представителей крупнейших театров Самары и их зрителей, деятелей искусства и почетных гостей.

Мероприятие открылось приветствием заместителя руководителя регионального отделения Союза театральных деятелей России, художественного руководителя театра "Грань" Дениса Бокурадзе.
Денис Сергеевич особо подчеркнул высокий уровень сотрудничества театрального сообщества с различными структурами и значимость сохранения памяти о великих мастерах сцены: "Открытие выставки "150 артистов. Союз театральных деятелей" — это расширение театральных границ. Театр как искусство давно уже занимает все пространства, которые только может освоить. И данная выставка уникальна потому, что в ней собрана история одного их старейших творческих союзов страны".

Церемонию открытия украсили своим и выступлениями воспитанницы заслуженной артистки РФ Марины Владимировны Дворянчиковой из Театра юного артиста "Мастерской Евгении Мессель". Они подарили гостям изящный и завораживающий номер "Танец с кувшином" и исполнили знаменитую партию "Вишенки" из балета Карена Хачатуряна "Чиполлино".

Заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Александрович Покровский, находящийся сегодня в Москве, прислал видеоприветствие участникам церемонии и гостям выставки: "Это очень глубокая, очень мудрая выставка, которая рассказывает об истории нашей страны, о людях, которые формируют внутренний стержень россиян".

"175-летие Самарской Драмы совпало с юбилеем Самарской губернии и 150-летием Союза театральных деятелей России, — отметил режиссер Самарского театра драмы им. Максима Горького Олег Анатольевич Скивко, — Сегодня мы открываем в пространствах Исторического парка выставку костюмов спектаклей "История лошади" и "Люди солнца". Эти постановки уже не идут: век спектакля короток. Но именно за роль в "Истории лошади" народный артист России, председатель регионального отделения СТД Владимир Гальченко получил премию "Золотая маска". Все посетители выставки "150 артистов. СТД" смогут воочию увидеть раритетные костюмы и вспомнить наши постановки".

Выставка, о которой говорил уважаемый гость, продолжила череду выставок театральных костюмов, посвященных 150-летию Союза театральных деятелей России. С 26 марта по 8 апреля театр "СамАрт" представил свои костюмы посетителям Исторического парка.

Не оставил вниманием выставку крупнейший региональный театр — Академический театр оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича. От лица прославленного коллектива выступил заведующий режиссерским управлением Театра оперы и балета им. Шостаковича Роман Валерьевич Ерицев: "Благодарю Исторический парк "Россия — моя история" за организацию такой прекрасной выставки. Очень важно привлекать внимание к нашему великому искусству. Театр оперы и балета представит свои костюмы в рамках выставки уже с 20 апреля. А 30 апреля посетители Исторического парка встретятся с заведующим постановочного цеха Сергеем Дильдиным и ведущей солисткой балетной труппы Вероникой Земляковой".

После церемонии гости отправились на первую экскурсию по экспозиции. Выставка "150 артистов. СТД" развернута сразу в нескольких залах и предлагает уникальный формат — полное погружение в контекст исторической эпохи. Мультимедийные технологии позволяют не просто узнать биографию того или иного артиста, но и почувствовать особенности времени, в котором он жил и творил.

Приглашаем всех жителей и гостей Самары увидеть этот грандиозный проект, объединивший 150 судеб и целую историю российского театра!

Выставка продлится с 10 апреля по 5 мая.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
Вся информация по телефонам: 250-01-32, 250-01-52.
Адрес: г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "ГудОК", 3 этаж
Исторический парк "Россия-Моя история".

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

