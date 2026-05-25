В Красноярском районе на р. Сок утонул пенсионер

В понедельник, 25 мая, в 14:42 спасателям Поисково-спасательной службы поступило сообщение о происшествии на воде в Красноярском районе.

Водолазы проводили поиски в русле реки Сок около с. Старосемейкино. На берегу были обнаружены личные вещи пропавшего.

В ходе поисковых работ водолазы обнаружили 69-летнего утонувшего на глубине 4 метра и передали сотрудникам правоохранительных органов.

Причины и обстоятельства гибели человека устанавливаются. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила поведения на воде.