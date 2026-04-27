Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области из-за непогоды

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области несколько человек пострадали из-за непогоды. По последним данным, два человека находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая медицинская помощь. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

Еще три человека погибли от травм, полученных при падении деревьев. Ранее о гибели людей сегодня мы уже писали подробнее. 

Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве Самарской области. При этом, по данным МЧС России, последствия непогоды ликвидируют в ряде регионов. В МЧС отметили, что пострадавшие есть в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

"Упали более 740 деревьев, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тыс. человек. Специалисты информируют население, проводятся аварийно-восстановительные работы", — сообщает МЧС России.

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

