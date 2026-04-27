Три человека погибли и шесть пострадали в Самарской области из-за непогоды

В Самарской области несколько человек пострадали из-за непогоды. По последним данным, два человека находятся в медицинских учреждениях, им оказывается необходимая медицинская помощь. Четверо обратились за амбулаторной медицинской помощью. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Еще три человека погибли от травм, полученных при падении деревьев. Ранее о гибели людей сегодня мы уже писали подробнее.

Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве Самарской области. При этом, по данным МЧС России, последствия непогоды ликвидируют в ряде регионов. В МЧС отметили, что пострадавшие есть в Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.

"Упали более 740 деревьев, повреждены 80 автомобилей, без энергоснабжения остаются более 76 тыс. человек. Специалисты информируют население, проводятся аварийно-восстановительные работы", — сообщает МЧС России.