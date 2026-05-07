В Самаре человек погиб от отравления угарным газом

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за гибели человека, отравившегося угарным газом, сообщает региональное управление Следственного комитета.
6 мая в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в 10 квартале поселка Мехзавод угарным газом отравились несколько человек, погибла женщина. По версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования.
Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
Проверку по данному факту также проводит прокуратура.
Последние комментарии
Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?
Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс