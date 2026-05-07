В Самаре человек погиб от отравления угарным газом

В Самаре возбуждено уголовное дело из-за гибели человека, отравившегося угарным газом, сообщает региональное управление Следственного комитета.

6 мая в одном из подъездов многоквартирного дома, расположенного в 10 квартале поселка Мехзавод угарным газом отравились несколько человек, погибла женщина. По версии следствия, ЧП произошло из-за нарушений при эксплуатации газового оборудования.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Проверку по данному факту также проводит прокуратура.