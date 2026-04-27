В Самаре упавшее дерево унесло жизнь ребенка

Прокуратура Куйбышевского района Самары инициировала проверку по факту происшествия, повлекшего гибель и травмирование несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.
В понедельник, 27 апреля на ул. Нижегородской в Самаре произошло падение дерева на тротуар. В результате инцидента один ребенок погиб на месте, а второй получил травмы и был экстренно доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Надзорное ведомство проверит, соблюдались ли требования федерального законодательства о благоустройстве территории, в том числе — правила содержания зеленых насаждений и обеспечения безопасности граждан.
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
