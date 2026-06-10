В Сызрани ведутся поиски пропавшего несовершеннолетнего

Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего подростка, пропавшего без вести в Сызрани. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Разыскивается 13-летний Павлов Евгений, который во вторник, 9 июня, примерно в 22:00 вышел из дома, расположенного на ул. Солнечная и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 13 лет, рост 168 см, худощавого телосложения, брови средние прямые, волосы темные, глаза карие, губы средние.

Особые приметы: родинка над левой бровью и на шее.

Был одет в шорты черного цвета, футболка и шлепки.

Всех, кто видел подростка или знает о том, где он может находиться, просят незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам "Юго-Западный" МУ МВД России "Сызранское", телефон: 8 (8464) 96-02-02, 35-02-02 или 112.

Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.