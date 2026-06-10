Подросток из Сызрани найден

В среду, 10 июня, примерно в 17 часов в Сызрани участковыми уполномоченным полиции пропавший ребенок разыскан, сообщило ГУ МВД по Самарской области.

Противоправных действий в отношении подростка не совершалось. В настоящее время юноша передан законному представителю.

Напомним, во вторник, 9 июня, примерно в 22:00 ребенок вышел из дома, расположенного на ул. Солнечная и пропал.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних работают с семьей ребенка.