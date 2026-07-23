В Самарской области возбуждены дела в отношении компаний, реализующих топливо

ООО "Роза Драйв" и ООО "ЯРь" установили необоснованно высокие цены на бензин и дизель.
Самарское УФАС выявило компании, которые воспользовались своим доминирующим положением на рынке розничной реализации топлива в Хворостянском районе. ООО "Роза Драйв" и ООО "ЯРь" продавали бензин и дизель по завышенной цене. По результатам анализа сведений, предоставленных компаниями в ответ на запрос Самарского УФАС, выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство установило, что на топливо установлена монопольно высокая цена. В отношении ООО "Роза Драйв" и ООО "ЯРь" возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Самарское УФАС призывает компании соблюдать принципы ответственного ценообразования при реализации бензина и дизтоплива в Самарской области и принимать меры по недопущению необоснованного роста цен на товары.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...