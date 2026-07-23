В Самарской области возбуждены дела в отношении компаний, реализующих топливо

ООО "Роза Драйв" и ООО "ЯРь" установили необоснованно высокие цены на бензин и дизель.

Самарское УФАС выявило компании, которые воспользовались своим доминирующим положением на рынке розничной реализации топлива в Хворостянском районе. ООО "Роза Драйв" и ООО "ЯРь" продавали бензин и дизель по завышенной цене. По результатам анализа сведений, предоставленных компаниями в ответ на запрос Самарского УФАС, выявлены признаки нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство установило, что на топливо установлена монопольно высокая цена. В отношении ООО "Роза Драйв" и ООО "ЯРь" возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Самарское УФАС призывает компании соблюдать принципы ответственного ценообразования при реализации бензина и дизтоплива в Самарской области и принимать меры по недопущению необоснованного роста цен на товары.