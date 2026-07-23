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Происшествия

Над Самарской областью в ночь на 23 июля сбили вражеские БПЛА

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ночь на четверг, 23 июля, Самарскую область атаковали украинские БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В период с 21:00 до 9:00 дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря", — отмечается в сообщении.

Опасность атаки беспилотников в Самарской области объявляли в 3:19. С 3:35 был введен режим "Ковер". Отбой был объявлен в 9:10 утра, об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

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