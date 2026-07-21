В Сызрани Mercedes сбил 6-летнего велосипедиста

В понедельник, 20 июля, в 17:20 28-летний водитель Mercedes, двигался по прилегающей территории, расположенной в районе дома № 154 по улице Ватутина. В пути он наехал на 6-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу, не спешившись с велосипеда, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Несовершеннолетний госпитализирован.