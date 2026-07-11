В Тольятти под колеса авто попал 7-летний велосипедист

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В пятницу, 10 июля, в 19:15 в Автозаводском районе Тольятти под колеса Hyundai Creta попал 7-летний ребенок на велосипеде, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области