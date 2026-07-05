Мотоциклист в Тольятти упал на бордюр и был госпитализирован

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В субботу, 4 июля, в 16:30 в Тольятти в районе дома № 76 по проспекту Степана Разина мотоциклист наехал на бордюр и упал, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области