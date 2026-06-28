В Сызрани подросток попал под колеса легковушки

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В субботу, 27 июня, в Сызрани в 12:10 58-летний мужчина на ЗАЗ Chance у дома № 71 по ул. Хвалынской совершил наезд на пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области